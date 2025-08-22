search
Cidades

Fim de semana terá sol e muito calor em Goiás

Goiânia terá uma sexta-feira com predomínio de sol, com temperatura mínima de 19 graus e máxima de 34 graus


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/08/2025 - 06:28

calor em Goiás
Fim de semana será marcado por calor intenso e sol

O fim de semana terá predomínio de sol e muito calor no período da tarde em todas as regiões do Estado de Goiás. O calor é intensificado pela ação de uma massa de ar quente e seco que está localizada em cima do Brasil Central. Além disso, a umidade relativa do ar apresentará queda drástica no período da tarde, promovendo um ambiente de ar extremamente seco, que pode representar riscos à saúde. O prognóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Goiás está sob alerta laranja de baixa umidade relativa do ar emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que representa perigo. Os cuidados com a saúde, a hidratação e a alimentação adequada devem ser intensificados. Com a umidade do ar abaixo de 20%, podendo cair a 12% ou menos, Goiás está no nível de alerta.

A sexta-feira será marcada pelo calor de até 38 graus em Goiás, na Região Oeste do estado, tendência que deve se repetir no fim de semana. O calor também será intenso na Região Norte do Estado, com os termômetros chegando a 37 graus, e na Região Central, com 36 graus. Nas Regiões Sul, Sudoeste e Leste, a máxima será de 35 graus. Em Aruanã e Montes Claros, a máxima chegará a 36 graus. As menores temperaturas serão registradas em Jataí, Goiandira, Três Ranchos e Mineiros, com 16 graus.

Goiânia terá uma sexta-feira com predomínio de sol, com temperatura mínima de 19 graus e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 18% e 65%. O nascer do sol será às 6h30 e o pôr do sol, às 18h09.

Alerta Laranja
Veja os cuidados que devem ser adotados com as condições de baixa umidade do ar dos últimos dias, que devem se repetir por semanas.

O que fazer:
  • Hidrate-se: Beba bastante água, água de coco e sucos naturais. 
  • Mantenha os ambientes úmidos: Use umidificadores ou vaporizadores, coloque bacias com água limpa e toalhas molhadas nos cômodos, ou mantenha plantas em casa. 
  • Proteja-se: Evite se expor ao sol entre as 10h e 17h e não realize atividades físicas. 
  • Cuide da pele e das mucosas: Use hidratante para a pele e soro fisiológico para as vias aéreas. 
O que evitar:
  • Atividades físicas e exposição ao sol: Especialmente nas horas mais quentes do dia. 
  • Alimentos pesados e frituras: Prefira refeições leves, como frutas e legumes. 

Banhos muito quentes: Podem ressecar ainda mais a pele.

“Entreguei para Jesus isso daí”, diz Mabel sobre a CEI da LimpaGyn

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

acidente GO-164
Cidades

Acidente envolvendo cinco veículos deixa dois mortos na GO-164

21/08/2025
dengue vistorias
Cidades

Prefeitura de Goiânia realiza vistorias compulsórias para controle de dengue na Região Leste

21/08/2025
Aeroporto Goiânia
Cidades

Aeroporto de Goiânia bate recorde histórico de movimentação

21/08/2025
adolescente Caldas Novas
Cidades

Adolescente de 16 anos é assassinada dentro de casa em Caldas Novas

21/08/2025
controle parental
Cidades

Alego aprova Política Estadual de Controle Parental do acesso à Internet para crianças e adolescentes

21/08/2025
calor em Goiás
Cidades

Fim de semana terá sol e muito calor em Goiás

22/08/2025
acidente GO-164
Cidades

Acidente envolvendo cinco veículos deixa dois mortos na GO-164

21/08/2025
dengue vistorias
Cidades

Prefeitura de Goiânia realiza vistorias compulsórias para controle de dengue na Região Leste

21/08/2025
PF Bolsonaro
Poder

PF diz que Bolsonaro burlou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp

21/08/2025
Pesquisa