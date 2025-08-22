Fim de semana terá sol e muito calor em Goiás

O fim de semana terá predomínio de sol e muito calor no período da tarde em todas as regiões do Estado de Goiás. O calor é intensificado pela ação de uma massa de ar quente e seco que está localizada em cima do Brasil Central. Além disso, a umidade relativa do ar apresentará queda drástica no período da tarde, promovendo um ambiente de ar extremamente seco, que pode representar riscos à saúde. O prognóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Goiás está sob alerta laranja de baixa umidade relativa do ar emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que representa perigo. Os cuidados com a saúde, a hidratação e a alimentação adequada devem ser intensificados. Com a umidade do ar abaixo de 20%, podendo cair a 12% ou menos, Goiás está no nível de alerta.

A sexta-feira será marcada pelo calor de até 38 graus em Goiás, na Região Oeste do estado, tendência que deve se repetir no fim de semana. O calor também será intenso na Região Norte do Estado, com os termômetros chegando a 37 graus, e na Região Central, com 36 graus. Nas Regiões Sul, Sudoeste e Leste, a máxima será de 35 graus. Em Aruanã e Montes Claros, a máxima chegará a 36 graus. As menores temperaturas serão registradas em Jataí, Goiandira, Três Ranchos e Mineiros, com 16 graus.

Goiânia terá uma sexta-feira com predomínio de sol, com temperatura mínima de 19 graus e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 18% e 65%. O nascer do sol será às 6h30 e o pôr do sol, às 18h09.

Alerta Laranja

Veja os cuidados que devem ser adotados com as condições de baixa umidade do ar dos últimos dias, que devem se repetir por semanas.

O que fazer:

Hidrate-se: Beba bastante água, água de coco e sucos naturais.

Mantenha os ambientes úmidos: Use umidificadores ou vaporizadores, coloque bacias com água limpa e toalhas molhadas nos cômodos, ou mantenha plantas em casa.

Proteja-se: Evite se expor ao sol entre as 10h e 17h e não realize atividades físicas.

Cuide da pele e das mucosas: Use hidratante para a pele e soro fisiológico para as vias aéreas.

O que evitar: