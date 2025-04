Forças de segurança em Goiás prestam homenagem a policiais da PRF mortos no Rio de Janeiro

As forças de segurança pública de Goiás prestaram uma homenagem simbólica aos três policiais rodoviários federais mortos durante uma perseguição no Rio de Janeiro. Em respeito à memória dos agentes, viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Metropolitana (GCM) acionaram as sirenes por um minuto neste sábado (19), em todas as rodovias federais e cidades do estado.

A homenagem aconteceu simultaneamente ao sepultamento dos policiais Diego Figueiredo, de 47 anos, Carlos Eduardo Mariath, de 41, e Rodrigo Pizetta, de 47. Os corpos foram enterrados no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap e no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

Os três agentes morreram na madrugada de sexta-feira (18), durante uma perseguição a motociclistas na Avenida Brasil, altura de Vigário Geral, na Zona Norte da capital fluminense. A viatura em que estavam colidiu com um carro de passeio e, em seguida, bateu em um poste. Um quarto policial que também estava no veículo sobreviveu.

O carro de passeio envolvido no acidente seguia de Parada de Lucas e transportava três pessoas. O motorista foi arremessado do veículo, mas tanto ele quanto a mulher e a filha de dois anos tiveram apenas ferimentos leves.

Em sinal de luto, o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, decretou três dias de luto oficial na instituição. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também se manifestou, lamentando a perda dos agentes e prestando solidariedade às famílias.