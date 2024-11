Frente fria traz chuva forte e risco de tempestades para Goiás

A partir desta quinta-feira, 21, Goiás será afetado pela chegada de uma frente fria vinda do sudeste do país, trazendo chuvas fortes e tempestades. De acordo com o Cimehgo, as chuvas podem variar de 20 a 50 milímetros por dia, acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h. Então, o clima no estado ficará instável, com um aumento significativo de chuvas no fim de semana.

Além disso, o gerente do Cimehgo, André Amorim, alerta que o corredor de umidade formado pela frente fria favorece as chuvas, embora de forma irregular. Para Goiânia, a previsão é de pancadas de chuva nesta quinta-feira, com temperaturas variando entre 23ºC e 32ºC. Já na sexta-feira, 22, as chuvas devem ser mais intensas, com possibilidade de 9,9 mm de precipitação.

Nas regiões oeste e norte do estado, a previsão é de temperaturas entre 22ºC e 34ºC, com chuvas de até 35 mm no oeste e 30 mm no norte. A previsão para o leste indica temperaturas mais baixas, com mínima de 17ºC e chuvas de até 30 mm. A população deve estar atenta, pois o tempo pode ser severo em várias áreas.