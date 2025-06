Frio perde intensidade e temperaturas voltam a subir

O ar frio de origem polar começa a perder a intensidade em Goiás. Com isso, as temperaturas mínimas começam a subir e a voltar aos padrões anteriores em Goiás. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

A quinta-feira terá predomínio de sol em todas as regiões do estado, com a perda de intensidade da massa de ar frio. A região sudoeste será a mais fria, com mínima prevista para hoje de 12 graus e máxima de 29 graus. Nas regiões leste e sul, o dia vai começar com 14 graus, enquanto na região central a mínima será de 15 graus. Já nas regiões oeste e norte, as mais quentes de Goiás, as mínimas serão de 17 graus. Em Porangatu, Rubiataba e Flores de Goiás, a mínima será de 19 graus, e em Araguapaz, o dia já vai começar com os termômetros marcando 20 graus.

Em Goiânia, o dia também será predominantemente ensolarado e a temperatura máxima pode chegar a 29 graus. A mínima prevista é de 16 graus. A umidade relativa do ar na capital goiana vai oscilar entre 35% e 85%. O nascer do sol será às 6h45, e o pôr do sol, às 17h53.

