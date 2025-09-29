Gabinete de Crise divulga plano de intervenções na Marginal Botafogo e Rua 87 durante chuvas

O Gabinete de Crise da Prefeitura de Goiânia divulgou, nesta segunda-feira (29/9), o plano de intervenções preventivas para o período chuvoso na Marginal Botafogo e na Rua 87, regiões historicamente atingidas por alagamentos em Goiânia. O objetivo das estratégias adotadas é reforçar a segurança dos motoristas e reduzir riscos durante chuvas fortes, com monitoramento constante, desvios de trânsito e apoio das equipes de defesa e resgate.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, Robledo Mendonça, o plano é preventivo e busca evitar perdas. “Faremos desvios no trânsito para evitar que motoristas entrem nas áreas de risco, pontos de alagamento, e prevenir que o pior aconteça com eles e com o patrimônio deles. Hoje repassamos o plano e agora vamos partir para a prática: conversar com moradores e comerciantes das regiões, para atravessar esse período chuvoso da melhor forma possível”, disse.

O diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), Luís Tiago Santos, destacou que a determinação do prefeito foi clara: salvar vidas. “Esse plano foi pensado para tenhamos um trabalho conjunto. O objetivo é não deixar que tenha nenhuma vítima fatal em alagamentos em Goiânia. Pensamos em bloqueios nos pontos críticos, com apoio da Guarda Civil, Bombeiros e Defesa Civil”, explicou.

Marginal Botafogo

O levantamento técnico identificou quatro trechos de maior vulnerabilidade:

– Av. Independência (interseção com a Leste-Oeste): ponto com histórico de transbordamento do Córrego Botafogo. As medidas incluem bloqueio de acessos pela da Av. Goiás Norte, Rua 44, Av. Leste-Oeste e estacionamento do Mega Moda, aplicando desvios pela Rua 67-A, sentido Av. Contorno, e Av. Independência, sentido Vila Nova.

– Acesso da Rua 91 (Setor Sul): região com impermeabilização inadequada, onde a água acumula e forma enxurradas. O trânsito será desviado pela Rua 233 e, em sentido Norte-Sul, pela Alameda Botafogo antes da Rua 10, utilizando as vias 21 e 24.

– Av. D/Av. A (próximo ao Viaduto Mauro Borges, Jardim Goiás): trecho com erosões recorrentes e risco estrutural. O acesso pela Av. D será bloqueado, e os motoristas serão direcionados para a Av. A, antes do viaduto, em direção ao Serra Dourada ou Praça do Cruzeiro.

– Complexo Viário Jamel Cecílio: trincheira será o primeiro ponto a ser interditado em caso de chuva intensa. O tráfego será desviado pela Av. 2ª Radial ou pela Alameda Leopoldo de Bulhões, impedindo que veículos utilizem o piso inferior do complexo.

Rua 87

Na Rua 87, outra área crítica de alagamento, o plano prevê a instalação de barreiras móveis em cruzamentos estratégicos:

– Rua 87 com Rua 104 (6 barreiras);

– Rua 105 com Av. Cora Coralina (5 barreiras);

– Praça do Ratinho com Rua 147 (8 barreiras);

– Rua 148 com Rua 87 (10 barreiras).

O trânsito será desviado pelas Ruas 104 e 105, em ambos os sentidos.

Equipes in loco

O Gabinete de Crise reforçou que as medidas serão aplicadas sempre que os alertas meteorológicos indicarem risco de chuvas intensas. O plano prevê patrulhamento contínuo da SET, apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (PM), além de monitoramento meteorológico e posicionamento antecipado das equipes. Conforme determinação do prefeito Sandro Mabel, o trabalho será ordenado.

“Temos que ter um trabalho ordenado. Notou a aproximação da chuva, o nosso pessoal já deve estar posicionado para o fechamento, a respeito do pico das chuvas que é, em média, de 30 minutos. O objetivo é fazer com que Goiânia esteja cada vez mais protegida”, destacou.

Chuvas

No último dia 23 de setembro, diversas regiões de Goiânia registraram volumes de precipitação muito acima do esperado para todo o mês de setembro, que era de 52,8 mm. De imediato, o Gabinete de Crise foi às ruas para realizar os serviços necessários para levar normalidade à cidade.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) se posicionaram para limpeza das vias e organização do trânsito e do retorno dos sinaleiros inoperantes, respectivamente. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) também fez a retirada de cerca de 40 árvores que caíram durante o temporal.

