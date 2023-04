Gande empresa oferece oportunidades de emprego em Trindade e Aparecida de Goiânia

Para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, a Coca-Cola Bandeirantes, fabricante dos produtos Coca-Cola para os estados de Goiás e Tocantins, oferece através da área de Recrutamento e Seleção, vagas de empregos em Trindade e Aparecida de Goiânia para as áreas de Motorista entregador de vendas, Repositor, Estoquista, Manobrista de caminhão, Supervisor de Armazenagem, Consultor de vendas e Analista de inteligência de vendas PCD.

De acordo com a empresa, no total são ofertadas 33 vagas para aumento de quadro de colaboradores. Os interessados devem encaminhar o currículo para: [email protected]. Confira abaixo as especificações de cada vaga:

Motorista entregador de vendas (Trindade e Aparecida de Goiânia)

Requisitos:

Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado;

Possuir CNH categoria D;

Experiência comprovada na função

Disponibilidade de horário

Vagas – Repositor (Trindade e Aparecida de Goiânia)

Requisitos:

Ensino médio completo;

CNH categoria A;

Ter moto;

Experiência não é um requisito obrigatório.

Disponibilidade de horário.

Vagas – Estoquista (Trindade)

Requisitos:

Ensino médio completo;

Experiência na área;

Excel intermediário

Disponibilidade de horário.

Manobrista de caminhão (Trindade e Aparecida de Goiânia)

Requisitos:

Ensino fundamental incompleto;

CNH categoria D;

Desejável conhecimento em manobra de caminhão;

Disponibilidade de horário

Supervisor de Armazenagem (Trindade)

Requisitos:

Ensino superior em administração, engenharia da produção ou logística; Desejável pós graduação em logística 4.0;

Excel avançado;

Experiência na área de controle e gestão de estoque;

Conhecimento em ferramentas BI, SAP, WMS, MRP, VBA

Disponibilidade de horário

Consultor de vendas (Trindade e Aparecida de Goiânia)

Requisitos:

Ensino médio completo;

CNH categoria A;

Ter moto;

Experiência na área;

Disponibilidade de horário.

Analista de inteligência de vendas PCD (Trindade)

Requisitos:

Ensino superior em administração ou áreas afins;

CNH categoria B;

Excel avançado;

Experiência na área;

Disponibilidade de horário.