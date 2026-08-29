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Rede de hamburguerias de Goiânia dará bacon em dobro sem cobrar a mais; veja onde e quando

Ação acontece nesta segunda-feira (31), durante todo o dia, em oito unidades da marca e também nos pedidos feitos por delivery


Por Carlos Nathan Sampaio em 29/08/2026 - 10:13

Rede de hamburguerias de Goiânia dará bacon em dobro sem cobrar a mais; veja onde e quando
(Foto: Divulgação)

Uma rede de hamburguerias com duas unidades em Goiânia oferecerá bacon em dobro, sem qualquer custo adicional, nesta segunda-feira (31). A iniciativa da Lifebox celebra o Dia do Bacon e será válida durante todo o horário de funcionamento dos restaurantes, inclusive para pedidos realizados por delivery.

A quantidade extra será acrescentada automaticamente a todos os sanduíches do cardápio que já levam bacon. Os clientes não precisarão apresentar cupom, inserir código promocional ou solicitar o benefício no momento da compra. Basta escolher um dos hambúrgueres participantes para receber o dobro da porção normalmente utilizada pela rede.

Em Goiânia, a ação estará disponível nas unidades localizadas nos setores Oeste e Jardim Goiás. A iniciativa também ocorrerá simultaneamente nos restaurantes de Águas Claras e Lago Sul, em Brasília; Savassi e Buritis, em Belo Horizonte; além das unidades instaladas em Campinas e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Segundo o CEO da Lifebox, Matheus Lobo, a proposta foi oferecer uma quantidade maior do ingrediente em vez de conceder descontos nos produtos. “Em vez de trabalhar com desconto, decidimos entregar mais bacon nos sanduíches que nossos clientes já gostam. É uma forma simples e divertida de transformar a data em uma experiência ainda mais especial”, afirmou.

As oito unidades terão os estoques e as equipes reforçados diante da expectativa de aumento na procura ao longo do dia. Para quem optar pelo delivery, a recomendação é antecipar o pedido durante os horários de maior movimento.

Criada há mais de 15 anos, a rede atua no segmento de hambúrgueres artesanais e mantém operações em quatro estados brasileiros.

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