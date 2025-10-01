search
GCM de Aparecida prende estelionatário que se passava por policial federal

Estelionatário foi flagrado no momento em que tentava extorquir uma pessoa


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/10/2025 - 18:34

estelionatário Aparecida
Acusado de estelionato foi levado pela GCM de Aparecida para a Polícia Federal

A Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira, 1º, um homem de 53 anos acusado de se passar por inspetor da Polícia Federal para aplicar golpes na região do Alto Paraíso. O estelionatário foi preso no momento em que tentava extorquir uma pessoa.

A ação ocorreu após denúncia de um morador, vizinho da 4ª Regional da GCM, que desconfiou da postura do suspeito e procurou ajuda. Ele apresentou áudios enviados pelo falso policial que reforçaram a suspeita de fraude. Durante a checagem, os guardas constataram que as informações repassadas pelo homem não correspondiam a nenhum agente federal.

De acordo com a GCM, assim que comprovada a farsa, a equipe foi até a casa da vítima e flagrou o estelionatário no momento em que tentava extorquir o morador. O suspeito recebeu voz de prisão imediata e foi levado para a Central de Flagrantes, de onde o caso seguiu para a Polícia Federal em Goiânia.

O comandante da GCM de Aparecida, Milton Sobral, destacou a atuação da corporação. “Nossa equipe agiu de forma rápida e eficiente e evitou que mais pessoas fossem enganadas”, afirmou.

