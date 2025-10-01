GCM de Aparecida prende estelionatário que se passava por policial federal

A Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira, 1º, um homem de 53 anos acusado de se passar por inspetor da Polícia Federal para aplicar golpes na região do Alto Paraíso. O estelionatário foi preso no momento em que tentava extorquir uma pessoa.

A ação ocorreu após denúncia de um morador, vizinho da 4ª Regional da GCM, que desconfiou da postura do suspeito e procurou ajuda. Ele apresentou áudios enviados pelo falso policial que reforçaram a suspeita de fraude. Durante a checagem, os guardas constataram que as informações repassadas pelo homem não correspondiam a nenhum agente federal.

De acordo com a GCM, assim que comprovada a farsa, a equipe foi até a casa da vítima e flagrou o estelionatário no momento em que tentava extorquir o morador. O suspeito recebeu voz de prisão imediata e foi levado para a Central de Flagrantes, de onde o caso seguiu para a Polícia Federal em Goiânia.

O comandante da GCM de Aparecida, Milton Sobral, destacou a atuação da corporação. “Nossa equipe agiu de forma rápida e eficiente e evitou que mais pessoas fossem enganadas”, afirmou.