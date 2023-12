Goiânia é a 4ª com mais de 1 milhão de habitantes em empregos formais

A capital goiana se destaca nos dados mais recentes divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por ter sido a quarta cidade com população acima de 1 milhão de habitantes que mais admitiu trabalhadores em regime CLT no ano.

O levantamento foi feito pela Coalize a partir da normalização dos dados por taxa de 100 mil habitantes, para que todas as cidades pudessem concorrer em pé de igualdade, independentemente da densidade populacional.

Na categoria das maiores cidades do país, Goiânia emplacou o quarto lugar no ranking com um total de 235.999 novas contratações em regime CLT.

O município de 1.437.237 habitantes divide o pódio com Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e a também paulista Campinas (SP).

Construção civil e serviços de segurança são destaque

Os segmentos de construção civil, segurança e vigilância privada, transporte de valores e serviços de escritório e apoio administrativo registraram o maior número de admissões no ano, de acordo com os dados do MTE em Goiânia, fazendo a roda da economia local girar.

Confira o gráfico das cidades com população acima de 1 milhão de habitantes que mais geraram empregos no regime CLT no Brasil em 2023