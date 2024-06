Com ministra da Saúde, Prefeitura de Goiânia lança ampliação do Hospital da Mulher

A Prefeitura de Goiânia anuncia a transformação do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) no Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), dedicado exclusivamente à saúde feminina. O lançamento oficial ocorrerá em 1º de julho, com a presença do prefeito Rogério Cruz e da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

A mudança visa ampliar e qualificar os serviços oferecidos, com foco em manter altos padrões de qualidade e segurança. Segundo o secretário municipal de Saúde, Wilson Pollara, o HMMCC, gerido em parceria com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc) e a UFG, terá metas rigorosas para indicadores como taxas de infecção e índices de cesáreas.

“O compromisso do prefeito Rogério Cruz é ampliar os serviços, mantendo a qualidade e o atendimento humanizado”, afirmou Pollara. A diretora-executiva da Fundahc, Lucilene Maria de Sousa, celebrou o desafio de expandir os atendimentos, destacando os mais de 54 mil atendimentos, 6,9 mil partos e 630 mil exames realizados nos últimos quatro anos.

Estrutura moderna e investimento em ampliação

O HMMCC possui infraestrutura moderna, com consultórios especializados, centro cirúrgico, UTIs adulto e neonatal, e centro de parto normal. Com a reestruturação, a capacidade será ampliada, incluindo cinco salas de cirurgia e 12 leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto).

Para a transformação, foram investidos R$ 5,185 milhões em equipamentos, mobiliário e reformas. A expectativa é que o novo Hospital da Mulher se consolide como referência em atendimento integral à saúde feminina em Goiânia.