Goiânia recebe maior festival de cervejas artesanais

Entre os dias 7 a 9 de outubro Goiânia se transforma na maior capital de cerveja artesanal do Centro-oeste. Isso porque a 13ª edição do PiriBier aporta no shopping Passeio das Águas, após um lapso temporal de mais de dois anos provocado pela pandemia, e marcado pelo seu bem sucedido retorno no primeiro semestre deste ano, em Pirenópolis. A expectativa dos organizadores para a edição de Goiânia é de que 15 mil pessoas passem pela Arena PiriBier nos três dias de evento.

Tendo com destaque mais de 200 rótulos de cervejas artesanais, entre goianas, nacionais e opções internacionais; o evento ainda traz para o palco renomadas bandas do cenário nacional, como Biquini e Banana System. Nesta edição, os participantes do PiriBier vão conhecer mais de 10 cervejarias goianas, além de cervejarias de diferentes estados como São Paulo, Mato Grosso, Belo Horizonte, Paraná e Distrito Federal.

Lineup PiriBier Goiânia 2022

Além da grande variedade de rótulos de cerveja artesanal, o maior destaque do PiriBier está nas apresentações musicais promovidas, que sempre priorizam a valorização de bandas nacionais dedicadas ao rock in roll, e que fizeram história em diferentes momentos da música brasileira.

Se no primeiro semestre o público foi surpreendido com apresentações memoráveis, como CPM22, nesta nova edição os organizadores prometem encantar novamente o público com atrações aclamadas em todo o país. “Goiânia é uma capital musicalmente diversa, e o PiriBier embarca neste conceito. Montamos uma programação musical que, assim como a cultura cervejeira, abraça diferentes estilos e acompanha a grandiosidade da capital.”, explica o diretor executivo do PiriBier, Raul de Oliveira Silva.

Para abrir o festival, os veteranos do rock nacional, Biquini, sobem ao palco na sexta-feira, 07 de outubro, com um show que será marcado por sucessos da banda, conquistados ao longo de quatro décadas, além de novas composições do último lançamento em 2021. A banda tem uma profunda relação com Goiânia, tendo escolhido a capital para gravar o DVD de 30 anos de carreira.

No sábado, 08 de outubro, será o dia de receber a cantora Céu, considerada um dos principais nomes de sua geração. Vencedora de 3 Grammys Latinos e detentora de 8 indicações, Céu é também uma das raras exceções brasileiras a ter conquistado uma indicação ao prêmio norte-americano. A artista retorna ao PiriBier após aclamada apresentação em 2015, quando se apresentou na primeira edição do festival.

Para encerrar com chave de ouro, no dia 09, o evento abre as portas para o BaianaSystem. O grupo surgido em Salvador é conhecido por agitar o público com suas composições de forte engajamento social, sendo atração em diversos festivais renomados como LollaPalooza e João Rock.

A Arena PiriBier

Desde 2015, o shopping Passeio das Águas tem sido a sede oficial da Arena PiriBier nos três dias de festival, recebendo sua grande estrutura que comporta praça de alimentação, palco para shows, brinquedoteca, além dos diversos estandes das cervejarias. O público ainda conta com completa estrutura disponibilizada pelo shopping como modernos banheiros, restaurantes, lojas diversas e amplos estacionamentos; características que o permite receber importantes eventos como Campus Party e o Festival Bananada.

“O PiriBier tem um carinho especial pelo Passeio. O shopping foi o primeiro espaço em Goiânia a abrir as portas para o nosso festival, em 2015, quando estávamos dando os primeiros passos. Desde então, já foram 7 anos de parceria, que permitem ao evento ser um tremendo sucesso de público”, celebra o idealizador do evento, Ricardo Trick.

Os fãs do festival terão uma novidade este ano, o lançamento da loja oficial do PiriBier, que está temporariamente instalada no piso 2 do Passeio das Águas Shopping. Nesta parceria inédita, os apreciadores poderão adquirir o ingresso do evento, produtos oficiais como bonés, camisetas e canecas.

Os ingressos do evento também estão sendo comercializados pela página oficial piribier.com.br , nos seguintes formatos: meia entrada, inteira, o passaporte que dá direito aos três dias de evento, e a modalidade ingresso solidário, que conta com um valor promocional mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

A experiência

Os participantes do 13º PiriBier têm experiências de sobra para viver no festival. Para começar, o ingresso dá acesso à Arena PiriBier e a todos os shows e discotecagens da programação musical. Além disso, logo na entrada cada participante ganha uma caneca do evento com marcações de 100ml, 200ml e 300ml, podendo comprar cada cerveja na quantidade que preferir.

“A ideia da caneca é que cada participante aproveite o evento como preferir. Somos um festival com mais de 200 rótulos, é a oportunidade de aprender sobre diferentes estilos e entender o que mais gosta. Além, claro, de reduzir muito a produção de lixo.” explica o idealizador do evento, Ricardo Trick.

No PiriBier o participante ainda terá acesso a sugestões de harmonização para as opções de comida da Praça de Alimentação e ainda participar de ações promocionais dos patrocinadores. Os ingressos, que já estão disponíveis à venda no site, também passam a ser comercializados no próprio Passeio das Águas Shopping a partir das próximas semanas.