Goiânia registra aumento na execução de tapa-buracos no início de 2025

A Prefeitura de Goiânia registrou um crescimento expressivo na execução do serviço de tapa-buracos nos primeiros três meses de 2025. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a produtividade aumentou 151,99% em relação ao mesmo período do ano passado. A medida integra a força-tarefa determinada pelo prefeito Sandro Mabel para os 100 primeiros dias de gestão, com foco na limpeza, organização e recuperação da malha viária da capital.

O número de equipes atuando diariamente nas ruas da cidade saltou de uma média de 10, no início do ano, para entre 15 e 17 atualmente, a depender da demanda por região. A Seinfra afirma que o mapeamento contínuo das áreas mais críticas permitiu agilizar a resposta aos pedidos da população e otimizar os trabalhos.

Com esse reforço, Goiânia tapou 118.460 buracos entre janeiro e março de 2025 — uma média mensal de 38.486,67. Para efeito de comparação, durante todo o ano de 2024 foram tapados 187.977 buracos, com uma média mensal de 15.665,75.

Além das ações regulares, a produtividade foi intensificada nas regiões contempladas pelos mutirões dos 100 dias, com mais equipes alocadas temporariamente para zerar as demandas. A estratégia resultou em melhorias visíveis na qualidade do asfalto, especialmente em áreas que antes acumulavam reclamações de moradores.

A operação utilizou pouco mais de 10 mil toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material utilizado na recomposição do asfalto. A Diretoria de Operações e Conservação da Seinfra coordena as ações em campo.