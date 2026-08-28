Goiânia tem música, teatro, cinema e diversão neste fim de semana; veja a programação

O último fim de semana de agosto chega com uma programação variada em Goiânia. Entre sexta-feira (28) e domingo (30), a cidade terá opções para quem quer ouvir música ao vivo, assistir a espetáculos, levar as crianças para atividades culturais, conferir filmes gratuitos ou aproveitar atrações voltadas para toda a família.

A agenda também reúne eventos gratuitos em diferentes regiões da capital. Confira algumas das opções para montar o roteiro do fim de semana.

Pádua e Gustavo Veiga se encontram no Luau da Liberdade

A música goiana será destaque nesta sexta-feira (28) com mais uma edição do Luau da Liberdade. O projeto, comandado pelo cantor Pádua, recebe desta vez o cantor e compositor Gustavo Veiga, em apresentação gratuita na Praça Santa Cruz, no Setor Jaó.

A programação começa às 19h30, com discotecagem do DJ Pablo Kossa. Às 20h30, Pádua e Gustavo Veiga sobem ao palco para um espetáculo conjunto, que deve reunir canções das trajetórias dos dois artistas.

Com carreira ligada à produção musical de Goiás, Gustavo Veiga tem entre suas composições mais conhecidas “De Dois”. O artista iniciou a discografia ainda na época dos compactos de vinil e ganhou projeção na década de 1980. Ao longo da carreira, também dividiu o palco com nomes como Almir Sater e Tetê Espíndola.

Em 2025, Veiga recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Prêmio JABURU, na categoria Música, concedida pelo Conselho Estadual de Cultura de Goiás.

O Luau da Liberdade tem como proposta valorizar a música popular brasileira e a produção artística goiana. O projeto terá novas edições até dezembro.

Luau da Liberdade 2026 – Pádua convida Gustavo Veiga

Data: sexta-feira, 28 de agosto

Horário: 19h30, com DJ Pablo Kossa; 20h30, show

Local: Praça Santa Cruz – Praça do Mercadinho, Setor Jaó, Goiânia

Entrada: gratuita

Informações: @luaudaliberdade

Rock’n roll embala almoço de sábado

Quem quiser transformar o almoço de sábado em programa musical pode conferir o Estação Musical, no Shopping Estação Goiânia. Neste sábado (29), o projeto recebe o Duo Salt’n Pepper, das 12h30 às 15h.

Formada por Ygor Santos e Sarah Marques, a dupla apresenta um repertório que passa pelo rock’n roll, pop rock, blues, soul, MPB e samba. Entre as músicas previstas estão “More Than Words”, do Extreme, “Shallow”, de Lady Gaga, e “Valerie”, de Amy Winehouse.

A apresentação acontece na praça de alimentação do shopping e tem entrada gratuita.

Estação Musical

Data: sábado, 29 de agosto

Horário: 12h30 às 15h

Local: praça de alimentação do Shopping Estação Goiânia – Avenida Goiás, 2.151, Centro

Entrada: gratuita

Teatro infantil e oficina gratuita no TRT-Goiás

O público infantil também terá programação especial neste sábado (29). O projeto Contando Histórias apresenta o espetáculo Histórias Du Caixote, da Du Caixote Cia de Arte, às 18h, na Esplanada do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Setor Bueno.

A apresentação terá interpretação em Libras e será seguida pela oficina Brincar de Ser – Teatro, Corpo e Movimento para Crianças.

Na história, os personagens encontram um caixote recheado de histórias antigas. A partir da contação, o espetáculo aborda temas como convivência, meio ambiente, saúde, educação e respeito.

A atividade é gratuita e aberta à comunidade.

Projeto Contando Histórias

Programação: espetáculo Histórias Du Caixote e oficina infantil

Data: sábado, 29 de agosto

Horário: 18h

Local: Esplanada do TRT-Goiás – Rua T-51 com Avenida T-1, nº 1.403, Setor Bueno

Entrada: gratuita

Enaldinho apresenta espetáculo em Goiânia

O criador de conteúdo Enaldinho chega a Goiânia neste sábado (29) com o espetáculo A Origem de Happy & Angry. A montagem combina música, humor, aventura e interação com a plateia.

A história aborda temas como empatia, superação e combate ao bullying. Os portões da ASSEGO serão abertos às 16h e o espetáculo começa às 18h.

Enaldinho em “A Origem de Happy & Angry”

Data: sábado, 29 de agosto

Abertura dos portões: 16h

Início: 18h

Local: ASSEGO – Associação dos Subtenentes e Sargentos de Goiás – Goiânia

Ingressos: Guichê Live

Beyblade reúne competidores de todas as idades

Os fãs de Beyblade têm encontro marcado neste domingo (30), no Shopping Cerrado. A 7ª edição da Beybattle League (BBL) da temporada 2026 começa às 14h e terá premiação em dinheiro para os primeiros colocados.

A competição é aberta a participantes de todas as idades. Para disputar, cada competidor deverá utilizar três Beyblades da linha X, com lançadores originais e sem peças repetidas.

As inscrições custam R$ 40 até sábado (29) e R$ 50 no dia do evento. As vagas são limitadas.

7ª Beybattle League (BBL)

Data: domingo, 30 de agosto

Horário: 14h

Local: Shopping Cerrado, piso térreo, em frente à loja Projeto 1/64 – Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário

Inscrições: lbboficial.com.br

Valor: R$ 40 até 29/08; R$ 50 no dia do evento

Mais informações: @ogb_beyblade

Disney Magic Show chega a Goiânia

O domingo também terá programação para as famílias com o Disney Magic Show, no Espaço Dois Ipês, no Clube Jaó.

O espetáculo reúne personagens e referências de produções como Moana, Toy Story, O Rei Leão, A Bela e a Fera, Frozen, Divertidamente, Família Madrigal e Guerreiras do Kpop.

A apresentação combina música, coreografias e efeitos visuais. Ao final, haverá possibilidade de interação com alguns personagens para fotos.

Disney Magic Show

Data: domingo, 30 de agosto

Horário: 16h

Local: Espaço Dois Ipês – Clube Jaó – Goiânia

Ingressos: Guichê Web

Mercado da 74 tem música gratuita durante o fim de semana

O Mercado da 74 também entra no roteiro para quem gosta de música ao vivo. A programação começa na sexta-feira (28), com Rezende e Renato, que apresentam repertório sertanejo a partir das 20h.

No sábado (29), o Grupo Dengo comanda a Resenha do Samba, das 18h às 21h. Já no domingo (30), o Samba à Toa encerra a programação, também das 18h às 21h.

As apresentações fazem parte da agenda musical do Jajá Drinks, que funciona no mercado desde 1989.

Música no Mercado da 74

Local: Mercado da 74 – Centro Cultural Mercado Popular da Rua 74 Marília Mendonça

Entrada: gratuita

Sexta-feira (28): 20h – Rezende e Renato – Sertanejo

Sábado (29): 18h às 21h – Resenha do Samba com Grupo Dengo

Domingo (30): 18h às 21h – Samba à Toa

Renato Albani leva “Novo Show” a Anápolis e Goiânia

Depois de passar por diferentes cidades do país, Renato Albani chega a Goiás neste fim de semana com o espetáculo Novo Show. O humorista se apresenta no sábado (29), em Anápolis, e no domingo (30), em Goiânia, com um repertório de humor construído a partir de observações sobre cotidiano, relacionamentos e situações da vida moderna.

Em Anápolis, Albani sobe ao palco do Grande Teatro Centro de Convenções e Eventos, às 21h. Já em Goiânia, o humorista terá três sessões no domingo, no Centro de Convenções da PUC Goiás. As apresentações das 20h e das 22h estão esgotadas, mas ainda há ingressos para a sessão das 18h.

O espetáculo nasceu do projeto Testando, formato em que o comediante apresenta piadas inéditas ao público e aperfeiçoa o material a cada apresentação. O resultado é um show dinâmico, com textos novos e situações que buscam transformar experiências do cotidiano em humor.

A popularidade de Albani também se estende às redes sociais. O humorista acumula mais de 670 milhões de visualizações no YouTube e cerca de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. No TikTok, são mais de 2,7 milhões de seguidores, 48 milhões de curtidas e 420 milhões de visualizações.

Serviço: Renato Albani | “Novo Show” — Anápolis (GO)

Serviço: Renato Albani | “Novo Show” — Goiânia (GO)

Dogs Day comemora 10 anos

Os pets também têm espaço na programação. A edição deste ano do Dogs Day comemora dez anos do evento e será realizada neste domingo (30), na Praça das Mangueiras, no Parque das Laranjeiras.

A programação começa às 15h e terá desfile pet, palestras, ações educativas, participação de empresas e profissionais do setor e atividades de integração entre animais, tutores e famílias.

Dogs Day – 10 anos

Data: domingo, 30 de agosto

Horário: a partir das 15h

Local: Praça das Mangueiras – Parque das Laranjeiras

Entrada: gratuita

Cinemateca Brasileira leva filmes gratuitos ao Cine Cultura

Para quem prefere cinema, o Cine Cultura recebe até domingo (30) a mostra “A Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama”.

As sessões são gratuitas. No sábado (29), serão exibidos Amei um Bicheiro, às 17h, e O Homem do Pau-Brasil, às 19h, seguido do curta O Pedestre.

No domingo, a programação continua com Últimas Conversas, às 17h, e São Bernardo, às 19h.

A Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama

Local: Cine Cultura – Centro Cultural Marieta Telles Machado – Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 2, Centro

Entrada: gratuita

Sábado (29)

17h – Amei um Bicheiro

19h – O Homem do Pau-Brasil + O Pedestre

Domingo (30)

17h – Últimas Conversas

19h – São Bernardo

8ª Noite Cultural reúne música, arte e gastronomia

A 8ª Noite Cultural Goiânia encerra o fim de semana neste domingo (30), com uma programação que reúne música, arte e gastronomia.

O evento será realizado das 16h às 22h, na Rua 15, entre as Ruas 34 e 36, no Setor Marista. Entre as atrações estão a Orquestra Sinfônica de Goiânia, a Banda Gástrica e o músico Hugo Santos.

A programação ainda terá exposições e intervenções artísticas, feira criativa, vila gastronômica, exposição de supercarros e espaço infantil.

A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente pelo Balada App.

8ª Noite Cultural Goiânia

Data: domingo, 30 de agosto

Horário: 16h às 22h

Local: Rua 15, entre as Ruas 34 e 36, Setor Marista – Goiânia

Entrada: gratuita

Ingresso: retirada antecipada pelo Balada App