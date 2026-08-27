Diversão e Arte

Goiânia ganha roteiro com 23 bares no Circuito Bourbon 2026

Jim Beam e Maker’s Mark levam drinques autorais, releituras de clássicos e experiências especiais a bares de diferentes regiões da capital durante agosto


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 27/08/2026 - 16:58

Foto: Divulgação

Agosto está chegando ao fim e, com ele, também termina a sexta edição do Circuito Bourbon em Goiânia. Até os últimos dias do mês, 23 bares da capital participam da iniciativa promovida por Jim Beam e Maker’s Mark, com uma programação especial dedicada ao bourbon e à coquetelaria.

A ação faz parte de um circuito nacional que reúne mais de 200 bares em diferentes cidades brasileiras. Em Goiânia, a proposta ganhou endereços espalhados por bairros da cidade, oferecendo ao público a oportunidade de experimentar drinques criados especialmente para o evento.

Entre os participantes estão Biras, Birinhas, Seu Coutinho, Maria Garrafinhas, Zé Latinhas, Spice, Bom Malandro, Bosque Bar, Ovelha Negra, Quintal do Jajá, Shiva Alt Bar, Don Diego, Woodstock, Rebu, Esperto 136, Na Xinxa, Gercina Bar, Villa Una, Cervo BBQ e The Bear, com receitas elaboradas a partir de Jim Beam.

Maker’s Mark participa em três endereços: Briga de Galo, no Setor Bueno, Elo, no Setor Sul, e Zimbro, no Setor Marista.

Os cardápios especiais reúnem receitas autorais e releituras de clássicos. Os drinques com Jim Beam custam entre R$ 35 e R$ 45, enquanto as opções preparadas com Maker’s Mark variam de R$ 40 a R$ 50.

A reta final também reserva ativações para quem ainda não aproveitou o circuito. Nos bares participantes de Jim Beam, a compra de um drinque garante um brinde exclusivo da marca. Já Maker’s Mark promove, em estabelecimentos selecionados, uma experiência dedicada ao Whiskey Sour. Na compra de dois drinques participantes, o cliente recebe um copo exclusivo com a tradicional cera vermelha da marca.

A iniciativa chega aos últimos dias em um momento de crescimento do interesse pelo bourbon no mercado brasileiro. Segundo dados da IWSR, o Brasil é o principal mercado da categoria na América Latina e lidera o crescimento regional.

Para Tatiana Turquete, Head de Marketing da Suntory Global Spirits, o circuito acompanha uma mudança no comportamento do consumidor. “Hoje, vemos consumidores mais curiosos, bares apostando em novas cartas e bartenders explorando diferentes possibilidades de drinques”, afirma.

Com o fim de agosto se aproximando, quem ainda não passou pelo Circuito Bourbon precisa correr. A programação segue até o encerramento do mês e a disponibilidade dos drinques e ativações pode variar de acordo com cada estabelecimento.

SERVIÇO

Circuito Bourbon 2026
Período: até o fim de agosto
Participantes em Goiânia: 23 bares
Marcas: Jim Beam e Maker’s Mark
Drinques: de R$ 35 a R$ 50
Informações: @jimbeambr

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

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