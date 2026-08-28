Sete humoristas se encontram em Goiânia para uma noite de comédia sem roteiro fechado

Quem gosta de comédia já pode reservar uma noite para rir em Goiânia. No dia 17 de outubro, o Teatro Rio Vermelho recebe o espetáculo “A Culpa é dos Amigos”, encontro que coloca no mesmo palco sete nomes conhecidos do stand-up brasileiro e aposta em uma mistura de histórias pessoais, piadas e muita interação com a plateia.

A apresentação reúne Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha, Márcio Donato, Rodrigo Marques, Fabiano Cambota e Nando Viana, integrantes ou nomes ligados a dois projetos de grande alcance na comédia nacional: o grupo 4 Amigos e o Cabral Show.

O formato foge um pouco daquela apresentação em que tudo acontece exatamente como previsto. Além dos números individuais de stand-up, o espetáculo abre espaço para os humoristas conversarem entre si, reagirem ao público e criarem situações a partir do que acontece no palco.

A programação inclui oito momentos de stand-up, com cada comediante apresentando seu próprio estilo de humor. Depois, entram em cena os quadros “Jogo do Balão” e “Fila de Piadas”, que colocam os artistas em uma dinâmica mais descontraída e aproximam ainda mais o público da apresentação.

A proposta é justamente transformar a plateia em parte do espetáculo. Como as interações podem mudar de uma sessão para outra, algumas histórias, comentários e situações também ganham novos caminhos ao longo da apresentação.

Para quem acompanha os humoristas nas redes sociais, na televisão ou nos palcos, a noite reúne em um único endereço diferentes estilos que ajudaram a popularizar o stand-up no país. Para quem simplesmente quer dar boas risadas, a fórmula é direta: sete comediantes, vários estilos e poucas chances de uma piada sair exatamente como planejada.

SERVIÇO

A Culpa é dos Amigos | Goiânia

Data: 17 de outubro de 2026

Horário: 18h

Local: Teatro Rio Vermelho, Rua 4, nº 1.335, Setor Central, Goiânia

Ingressos: de R$ 54 a R$ 320, conforme setor e modalidade

Vendas: Ingresso Digital