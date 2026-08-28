Diversão e Arte

Sete humoristas se encontram em Goiânia para uma noite de comédia sem roteiro fechado

“A Culpa é dos Amigos” reúne nomes do 4 Amigos e do Cabral Show em espetáculo com stand-up, improviso e participação da plateia


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 28/08/2026 - 12:06

Foto: Divulgação

Quem gosta de comédia já pode reservar uma noite para rir em Goiânia. No dia 17 de outubro, o Teatro Rio Vermelho recebe o espetáculo “A Culpa é dos Amigos”, encontro que coloca no mesmo palco sete nomes conhecidos do stand-up brasileiro e aposta em uma mistura de histórias pessoais, piadas e muita interação com a plateia.

A apresentação reúne Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha, Márcio Donato, Rodrigo Marques, Fabiano Cambota e Nando Viana, integrantes ou nomes ligados a dois projetos de grande alcance na comédia nacional: o grupo 4 Amigos e o Cabral Show.

O formato foge um pouco daquela apresentação em que tudo acontece exatamente como previsto. Além dos números individuais de stand-up, o espetáculo abre espaço para os humoristas conversarem entre si, reagirem ao público e criarem situações a partir do que acontece no palco.

A programação inclui oito momentos de stand-up, com cada comediante apresentando seu próprio estilo de humor. Depois, entram em cena os quadros “Jogo do Balão” e “Fila de Piadas”, que colocam os artistas em uma dinâmica mais descontraída e aproximam ainda mais o público da apresentação.

A proposta é justamente transformar a plateia em parte do espetáculo. Como as interações podem mudar de uma sessão para outra, algumas histórias, comentários e situações também ganham novos caminhos ao longo da apresentação.

Para quem acompanha os humoristas nas redes sociais, na televisão ou nos palcos, a noite reúne em um único endereço diferentes estilos que ajudaram a popularizar o stand-up no país. Para quem simplesmente quer dar boas risadas, a fórmula é direta: sete comediantes, vários estilos e poucas chances de uma piada sair exatamente como planejada.

SERVIÇO

A Culpa é dos Amigos | Goiânia
Data: 17 de outubro de 2026
Horário: 18h
Local: Teatro Rio Vermelho, Rua 4, nº 1.335, Setor Central, Goiânia
Ingressos: de R$ 54 a R$ 320, conforme setor e modalidade
Vendas: Ingresso Digital

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

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