Goiânia terá mutirão para consultas e exames oftalmológicos

O prefeito Sandro Mabel lança neste sábado (19/7), às 7h30, o primeiro mutirão de consultas e exames oftalmológicos em Goiânia, em parceria com a Fundação Banco de Olhos de Goiás. A ação será realizada na sede da fundação, na Rua Couto Magalhães, nº 50, Jardim da Luz. O objetivo é dar agilidade à fila de espera por atendimento especializado no município, com a oferta de 4,1 mil vagas ao longo de cinco edições.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta primeira etapa serão realizados mil atendimentos já agendados, com consultas médicas, autorrefração e tonometria.

Doenças oculares no Brasil

As doenças oftalmológicas mais comuns no país são:

Catarata: caracteriza-se pela opacidade do cristalino, principal causa de cegueira no mundo, especialmente entre idosos. O tratamento é cirúrgico.

caracteriza-se pela opacidade do cristalino, principal causa de cegueira no mundo, especialmente entre idosos. O tratamento é cirúrgico. Glaucoma: lesão do nervo óptico associada ao aumento da pressão intraocular. É silencioso e pode levar à cegueira.

lesão do nervo óptico associada ao aumento da pressão intraocular. É silencioso e pode levar à cegueira. Conjuntivite: inflamação da membrana que reveste o olho, causada por infecção, alergia ou substância química.

inflamação da membrana que reveste o olho, causada por infecção, alergia ou substância química. Retinopatia diabética: afeta a retina de pessoas com diabetes mal controlada e pode causar perda de visão.

afeta a retina de pessoas com diabetes mal controlada e pode causar perda de visão. Degeneração macular relacionada à idade (DMRI): compromete a visão central e é cada vez mais frequente com o envelhecimento populacional.

compromete a visão central e é cada vez mais frequente com o envelhecimento populacional. Erros de refração: como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia (“vista cansada”), corrigidos com óculos ou lentes.

Atendimento gratuito

Todos os procedimentos são gratuitos e realizados por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Os atendimentos são direcionados a pacientes previamente cadastrados na fila de espera da rede pública de saúde. A meta é ampliar o acesso aos serviços de saúde ocular e facilitar diagnósticos e tratamentos.

Serviço

Assunto: Lançamento do mutirão de consultas oftalmológicas em Goiânia

Data: Sábado (19/7)

Horário: 7h30

Local: Fundação Banco de Olhos de Goiás – Rua Couto Magalhães, nº 50, Jardim da Luz.

Quase 1 milhão deixam Bolsa Família em julho