Goiás anuncia concurso para 1,6 mil vagas na Polícia Penal

Na noite desta quarta-feira (26/06), o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, assinou a autorização para a realização de um concurso público que disponibilizará 1,6 mil vagas na Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP). O ato foi acompanhado da assinatura de um decreto que estabelece as fases do concurso, incluindo provas objetivas, discursivas, avaliações por equipe multiprofissional para candidatos com deficiência, e avaliação médica. A iniciativa foi respaldada pela Procuradoria-Geral do Estado, pela Secretaria de Administração e pela Secretaria de Economia.

A regulamentação entra em vigor imediatamente após a publicação no suplemento do Diário Oficial do Estado, revogando disposições anteriores e alinhando-se à legislação vigente. O concurso visa fortalecer o quadro de pessoal da DGPP, crucial para a segurança pública no estado de Goiás.