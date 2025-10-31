search
Previsão do Tempo

Goiás deve ter dia de céu muito nublado e tempestades localizadas

Goiás terá temperaturas variando entre 23°C e 37°C


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 31/10/2025 - 09:22

Estado terá temperaturas variando entre 23°C e 37°C, com alta probabilidade de céu muito nublado com tempestades localizadas ao longo do dia.
Goiás deve ter um dia de céu muito nublado com tempestades localizadas nesta sexta-feira (31). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o estado terá temperaturas variando entre 23°C e 37°C, com alta probabilidade de céu muito nublado com tempestades localizadas ao longo do dia.

Goiás começa a madrugada com temperaturas agradáveis em torno de 23°C, garantindo um clima ameno nas primeiras horas do dia. Pela manhã, os termômetros registram uma leve elevação, chegando a 37°C, enquanto a tarde será mais quente, com máxima prevista de 37°C. À noite, as temperaturas se mantêm estáveis, encerrando o dia também com 23°C.

Umidade relativa do ar 

A umidade relativa do ar em Goiás deve variar ao longo do dia, com previsão de atingir 80% no pico máximo durante a manhã e cair para 30% nos períodos mais secos, geralmente à tarde.

Os ventos em Goiás serão predominantemente fracos, soprando do nordeste para o leste ao longo do dia. O nascer do sol está previsto para às 05h46, e o pôr do sol ocorrerá às 18h25.

Próximos dias 
Amanhã, Garoa fina de manhã; tempo fechado à tarde e à noite. As temperaturas irão variar entre 24°C e 36°C.
Domingo (02/11/2025): 23°C a 37°C, Céu muito nublado com tempestades localizadas
Segunda-feira (03/11/2025): 23°C a 36°C, Céu nublado com pancadas rápidas
Terça-feira (04/11/2025): 22°C a 34°C, Chuva localizada

