Goiás enfrenta bloqueio atmosférico e calor pode chegar a 37 graus

Goiás enfrente, a partir de hoje, a presença de um bloqueio atmosférico que deve deixar as condições climáticas estáveis, com muito calor e baixa umidade relativa do ar no período da tarde e temperaturas mínimas amenas de manhã. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um bloqueio atmosférico ocorre quando uma área de alta pressão impede o movimento normal das massas de ar, como frentes frias, bloqueando-as de avançar sobre uma determinada região. No caso de Goiás, a alta pressão geralmente impede a chegada de frentes frias, causando tempo seco e temperaturas mais altas do que o esperado para esta época do ano.

Para completar, o estado permanece em alerta para a baixa umidade relativa do ar, especialmente no período da tarde, quando o índice pode chegar a 21%, considerado nível de atenção.

O Cimehgo também chama a atenção para as oscilações de temperatura e o potencial risco que elas trazem à saúde. Isso porque a amplitude térmica (diferença entre a temperatura mínima e a máxima em um dia) pode chegar a 24 graus nesta terça-feira. Além disso, os dias têm começado com um leve frio matinal, evoluindo para calor intenso à tarde, ar muito seco, alto risco de incêndios e redução do nível de rios e outros cursos d’água. A umidade relativa do ar pode chegar a 21%.

Em Goiânia, a terça-feira terá predomínio de sol, com a temperatura máxima podendo chegar a 33 graus e a umidade relativa do ar variando entre 75% e 21%, o que é considerado nível de alerta. O nascer do sol será às 6h43 e pôr-do-sol, às 18h03.

A máxima hoje pode chegar a 35 graus em Porangatu e a 34 em Jataí, Araguapaz e Aruanã. A mínima deve ser de 13 graus em Jataí e de 14 graus em Três Ranchos.

