Goiás já abriu mais de 56 mil novos empregos formais em 2025

O estado de Goiás fechou o mês de maio com 1.447 novos empregos com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesta segunda-feira, 30 de junho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, entre janeiro e maio de 2025, Goiás acumula 56.126 novos empregos formais. Como comparação, em 2024 o estado fechou o ano tendo gerado 55.844 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Em maio, o estado apresentou desempenho positivo em três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que terminou o mês com saldo de 1.342 vagas. Na sequência aparecem os setores de Construção (998) e Indústria (836). Comércio (-208) e Agropecuária (-1.521) tiveram saldo negativo.

As novas vagas em Goiás foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino, responsáveis pelo ingresso em 1.828 postos. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 3.379 vagas no estado. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas em Goiás: 2.651.

Muncípios

A cidade de Itumbiara foi o município goiano com melhor saldo em maio, com 399 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 31,8 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado aparecem a capital, Goiânia (357), Cristalina (330), Goianésia (315) e Anápolis (302).

Nacional

O Brasil superou a marca de um milhão de vagas de emprego com carteira assinada em cinco meses de 2025. São 1.051.244 de vagas geradas e saldo positivo nos cinco setores da economia avaliados. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 1,62 milhão de vagas. Só no mês de maio, foram quase 149 mil (148.992) postos de trabalho formais. O estoque, que representa o total de vínculos empregatícios formais ativos no país, superou o patamar de 48,2 milhões. É o maior da série histórica.