Goiás mantém tendência de redução da criminalidade no primeiro quadrimestre de 2025

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) divulga, nesta sexta-feira (25/04), os dados comparativos das ocorrências reativas registradas entre janeiro e abril de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. Os números demonstram avanços expressivos na redução da criminalidade em todo o estado, refletindo o trabalho integrado das forças de segurança e políticas públicas eficazes.

Em 2025, os homicídios caíram 9,06%, com 271 casos registrados neste ano e 298 casos no ano anterior. Os estupros também apresentaram queda expressiva de 17,89%, com 179 ocorrências contra 218 em 2024. A tentativa de homicídio registrou uma leve redução de 1,19%, saindo de 506 para 500 casos, enquanto o latrocínio, que é roubo seguido de morte, diminuiu 14,29%, com seis ocorrências neste ano e sete no período anterior.

“A redução contínua nos índices criminais é resultado de um esforço coletivo e de políticas públicas eficazes, sempre com o objetivo de garantir mais segurança para todos os goianos”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Renato Brum dos Santos.

O secretário destacou também os caminhos percorridos para alcançar os índices com reduções expressivas, pelo 6º ano consecutivo. “Fizemos um trabalho de integração entre as forças de segurança que é notório. Todos trabalham pelo mesmo objetivo e os resultados refletem este trabalho integrado, com estratégias como policiamento ostensivo, inteligência policial e ações preventivas”, completou.

Patrimônio

Os crimes contra o patrimônio também tiveram reduções expressivas. O roubo a transeunte caiu 34,97%, com 1.326 casos em 2025 contra 2.039 em 2024. O roubo de veículos apresentou queda de 23,62%, registrando 194 ocorrências, e o roubo em comércio diminuiu 35,93%, com 107 casos. O roubo em residência recuou 15,82%, passando de 158 para 133, e o roubo de carga teve redução de 20%, com quatro ocorrências em 2025. Não houve registro de roubo a instituições financeiras nos dois períodos analisados.

Nos casos de furto, também houve melhora nos índices. O furto de veículos caiu 18,02%, com 1.001 ocorrências em 2025, enquanto o furto em comércio teve uma leve redução de 2,56%, passando de 2.778 para 2.707 casos. O furto em residência apresentou queda de 22,03%, com 3.777 registros contra 4.844 no ano anterior, e o furto a transeunte diminuiu 19,71%, totalizando 1.418 casos em 2025.