Goiás participa da maior feira de turismo do Brasil

A Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), terá estande exclusivo para apresentar os principais destinos turísticos goianos durante a 49ª edição da Abav Expo 2022. O objetivo do evento é oferecer capacitação, oportunidade de negócios e atualização de tendências no setor. A maior feira de turismo do Brasil será realizada de quarta a sexta-feira (21 a 23/09), em Olinda, em Pernambuco.

A feira reúne anualmente representantes dos principais segmentos do turismo, entre agentes de viagens, operadores turísticos, hoteleiros, companhias aéreas, locadoras, sistemas de tecnologia, seguro e assistência a viagens, dos 27 estados brasileiros e de destinos internacionais. Ao todo, serão 1,5 mil expositores e a expectativa é atrair 30 mil visitantes.

O estande do Governo de Goiás tem como destaque o Turismo de Natureza, de Moda, Negócios, Rural e Gastronômico. O visitante terá a oportunidade de conhecer destinos tradicionais como o Caminho de Cora Coralina, a Chapada dos Veadeiros e Caldas Novas/Rio Quente, além de novas atrações como a Rota dos Pireneus, com seus queijos e vinhos.

A Agência levará representantes das regiões turísticas e de entidades do setor, entre elas, Goiânia Convention, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás (Abih-GO), Associação Brasileira de Agentes de Viagem de Goiás (Abav Goiás), Associação Veadeiros, além de empresários da Rota dos Pireneus e operadores do Caminho de Cora Coralina.

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, destaca a importância da participação do Estado na feira de negócios e turismo mais tradicional do País. “Goiás, mais uma vez, estará se posicionando, apresentando seus destinos numa perspectiva de crescimento do turismo goiano”, afirma Fabrício.

Fornatur

Fabrício Amaral, que também preside o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), irá compor a mesa de autoridades na abertura da 49ª Abav Expo, nesta quarta-feira, 21, às 10h. Na quinta-feira, 22, o presidente da Goiás Turismo irá comandar a 16ª Reunião Extraordinária do Fornatur, que será realizada durante o evento. Em encontro híbrido, os secretários de todos os estados brasileiros irão discutir temas atuais, como critérios para participação em eventos internacionais; plataforma para planeamento e gestão de destinos turístico; comunidades de impacto no turismo; Programa Voar de Novo; Projeto Vai Turismo Rumo ao Futuro e Exporturismo 2023.

O Fornatur é responsável por deliberar sobre os temas importantes do Turismo brasileiro, incorporando as demandas estaduais, regionais e nacionais. O colegiado atua como órgão de assessoramento ao Ministério do Turismo, na preparação e na implementação do Plano Nacional de Turismo e na discussão dos principais programas e projetos do setor.