Goiás pode contribuir para o projeto futuro do partido

O presidente do PL em Goiás, senador Wilder Morais, trabalha para eleger prefeitos nas principais cidades goianas e já chegou a citar algumas nominalmente: Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Catalão, Águas Lindas e Valparaíso.

Na capital, o partido já fechou questão com a pré-candidatura do deputado federal Gustavo Gayer, que de acordo com o Índice CNN, agregador de pesquisas desenvolvido em parceria com o Ipespe Analítica, aparece com 20% das intenções de votos, atrás do senador Vanderlan Cardoso (PSD) e à frente de Adriana Accorsi (PT).

Em Aparecida de Goiânia, o deputado federal Professor Alcides (PL) lidera as pesquisas de intenção de votos, todavia sua pré-candidatura vem sendo beneficiada pelo fato de o grupo liderado pelo MDB não ter decidido se apoia o prefeito Vilmar Mariano (MDB) ou lança Leandro Vilela (MDB). Lembrando que o MDB governa a cidade desde 2009.

Em Anápolis, o PL pode vir a apoiar o emedebista Márcio Corrêa ou o vice-prefeito Márcio Cândido, que pode trocar o PSD pelo PL, que parece estar dividido na cidade, onde Wilder apoia Cândido e o ex-deputado federal Major Vitor Hugo tende a ficar com Corrêa. Mas o problema lá é que o petista Antônio Gomide lidera as pesquisas de intenção de votos e, em alguns cenários, pode se eleger ainda no primeiro turno.

Em Rio Verde, o ex-deputado estadual Lissauer Vieira (PL) perdeu o apoio do agro na cidade e está isolado, desde que o MDB fechou acordo com o prefeito Paulo do Vale e vai apoiar a candidatura de Wellington Carrijo, do MDB. Em Catalão, a disputa vai repetir a polarização entre os grupos Sebba (PSDB) e Adib Elias (MDB), não sobrando espaço para as aspirações do PL.

Em Águas Lindas, o prefeito Lucas Antonietti (Podemos) deve ser reeleito em razão da boa aprovação de sua gestão e, em Valparaíso, a tendência é que se repita a disputa entre o grupo do prefeito Pábio Mossoró (MDB) e da deputada federal Lêda Borges (PSDB).

Wilder vem dizendo que o bom desempenho do PL em 2024 é importante para o projeto do partido em 2026, e as três principais cidades goianas podem, sim, contribuir com os planos do partido.