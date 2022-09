Goiás publica edital para conclusão da Unidade Prisional de Novo Gama

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), publicou na terça-feira, 20, no Diário Oficial do Estado, o edital para conclusão e entrega da Unidade Prisional de Novo Gama, localizada no Entorno do Distrito Federal. A estrutura seguirá protocolos adotados em presídios de segurança máxima.

Com previsão de investimento de R$ 17,8 milhões, o presídio terá 300 vagas e irá desafogar o sistema carcerário na região, formado por unidades nos municípios de Cristalina, Luziânia, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás. O prazo inicial de entrega é de 11 meses. A Goinfra é a responsável técnica pela obra, em conjunto com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

Ao final da obra, a unidade terá áreas administrativa, de saúde, de segurança e manutenção, de vivência coletiva, além de um galpão industrial, uma guarita de vigilância e um corpo de guarda. O complexo ainda vai possuir uma central de gás, reservatório e gerador de energia elétrica, totalizando 5,6 mil metros quadrados de área construída.

Edital

A abertura da concorrência está marcada para o dia 21 de outubro de 2022, às 9h. O edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados, no site da Goinfra (www.goinfra.go.gov.br), na aba Licitações.