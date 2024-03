Goiás registra queda de 18% no desmatamento

O governador Ronaldo Caiado participou de uma reunião em Brasília nesta quarta-feira (27/03), junto ao Governo Federal, para discutir estratégias de redução do desmatamento no Cerrado brasileiro. Durante o encontro, Caiado enfatizou uma queda significativa de 18% no desmatamento em Goiás no ano de 2023 em comparação com 2022, além de reafirmar o compromisso do estado em atingir a meta de desmatamento zero até 2030.

Os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em novembro do ano passado mostram que Goiás liderou a redução do desmatamento entre os estados do bioma Cerrado. Com exceção de alguns estados como Mato Grosso, Minas Gerais e Piauí, que também registraram quedas, a maioria dos estados apresentou aumento nos índices de desmatamento.

Caiado destacou as medidas adotadas por Goiás, incluindo a avaliação de áreas desmatadas ilegalmente e a exigência de recomposição da vegetação suprimida. O governador também mencionou o acordo de Desmatamento Ilegal Zero, firmado com o setor produtivo, como um esforço conjunto para acabar com o desflorestamento até 2030.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, presente no encontro, ressaltou a importância da participação dos governos estaduais na proteção do Cerrado, e mencionou os esforços do governo federal para combater o desmatamento na região, similar ao que está sendo feito na Amazônia.

Caiado expressou preocupação com o Cadastro Ambiental Rural (CAR), apontando que as informações dos imóveis goianos não estão chegando ao governo federal, dificultando a tomada de medidas preventivas. No entanto, a secretária estadual de Meio Ambiente de Goiás, Andrea Vulcanis, informou que o estado está finalizando uma licitação para a contratação de um sistema próprio de cadastro ambiental rural, visando manter as propriedades rurais regularizadas perante a legislação brasileira.

A reunião, presidida pelo Ministro da Casa Civil, Rui Costa, contou com a participação de representantes de diversos estados, visando discutir ações conjuntas para a proteção do meio ambiente.