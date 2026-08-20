Goiás registra superávit de US$ 769 milhões na balança comercial em julho

Goiás registrou superávit de US$ 769 milhões na balança comercial em julho de 2026. No período, o volume de exportações alcançou US$ 1,365 bilhão, equivalente a mais de 2 milhões de toneladas em mercadorias, enquanto as importações totalizaram US$ 596,7 milhões. No acumulado de janeiro a julho de 2026, as exportações goianas somam US$ 8,451 bilhões, enquanto o saldo comercial é de US$ 5 bilhões. Os dados são da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

Em julho, o complexo soja liderou as exportações e representou 57,43% do valor total comercializado, com US$ 784,4 milhões. Na comparação com julho de 2025, o segmento registrou variação positiva de 19,42%. A soja em grão correspondeu a 47,89% das exportações e apresentou crescimento de 18,69%. O farelo ou bagaço de soja representou 6,61% do total, enquanto as exportações de óleo de soja cresceram 56,94% na comparação anual.

Na segunda colocação, o setor de carnes exportou US$ 255,9 milhões, o equivalente a 18,74% do total, e crescimento de 4,99% em relação a julho de 2025. A carne bovina respondeu por 15,01% das exportações, enquanto os embarques de carnes de aves avançaram 13,47%. Também foram registradas variações positivas em outros segmentos.

As exportações de gorduras e óleos animais ou vegetais cresceram 90,38%. As vendas externas de ouro somaram US$ 43,5 milhões, com crescimento de 52,28%. Máquinas e aparelhos elétricos e mecânicos apresentaram alta de 82,76%, enquanto as exportações de gelatinas e derivados cresceram 102,64%. A China foi o principal destino das exportações goianas em julho, com US$ 673,6 milhões, equivalentes a 49,32% do total. Na sequência aparecem Estados Unidos (5,15%), Espanha (4,77%), Alemanha (3,55%), Países Baixos (3,50%) e Índia (3,35%).

Entre os municípios goianos, Rio Verde mais uma vez respondeu pela maior parcela das exportações, com US$ 424,3 milhões, correspondendo a 31,07% do total estadual. Jataí participou com 7,16%; Alto Horizonte, com 5,74%; Mozarlândia, com 5,37%; e Montividiu, com 3,50%. Já nas importações, Goiás movimentou US$ 596,7 milhões em julho. Anápolis respondeu por mais da metade do total, com participação de 50,90% do total, seguida por Aparecida de Goiânia (18,49%), Catalão (14,90%) e Goiânia (7,17%).

Entre os principais produtos importados estão itens dos segmentos farmoquímico e farmacêutico, componentes automotivos, máquinas e equipamentos. A China foi a principal origem das importações, com participação de 25,06%, seguida por Alemanha (15,99%), Irlanda (12,80%) e Suíça (11,90%).