Economia e Negócios

Leilão de produtos da Casas Bahia termina nesta quinta (20); veja como evitar golpes

Empresa esclarece que os itens vêm do Departamento de Assistência Técnica e que a iniciativa ocorre anualmente; especialistas alertam para páginas falsas


Por Carlos Nathan Sampaio em 20/08/2026 - 10:06

Leilão de produtos da Casas Bahia termina nesta quinta veja como evitar golpes
(Foto: Divulgação)

Um leilão de produtos da Casas Bahia termina nesta quinta-feira (20), por meio da plataforma Kwara. A relação de itens disponíveis inclui notebooks, smartphones, refrigeradores, máquinas de lavar e fogões, entre outros equipamentos.

Após a publicação das primeiras informações sobre o evento, a assessoria da Casas Bahia esclareceu que os produtos leiloados não são provenientes de lojas fechadas. Segundo a empresa, a iniciativa é realizada anualmente e reúne itens encaminhados pelo Departamento de Assistência Técnica (DAT).

A companhia informou ainda que a possibilidade de alguns equipamentos apresentarem pequenos defeitos está relacionada justamente à origem dos produtos. Por isso, os interessados devem ler atentamente o edital e verificar as condições de cada lote antes de apresentar um lance.

Embora o leilão ocorra no mesmo período em que foi divulgado o pedido de recuperação judicial da empresa, a Casas Bahia afirma que a realização desse tipo de venda é uma prática recorrente. “A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores”, informou a companhia em nota.

A repercussão do leilão nas redes sociais também exige atenção para possíveis tentativas de fraude. A Kaspersky informou que ainda não identificou uma campanha criminosa específica relacionada ao evento, mas ressaltou que golpes envolvendo leilões são conhecidos.

Uma das estratégias utilizadas pelos criminosos é a clonagem de sites de leiloeiros e plataformas verdadeiras. Nessas páginas falsas, os golpistas anunciam produtos por valores atrativos e orientam as vítimas a efetuar pagamentos para contas controladas pelo grupo.

O Pix é um dos principais pontos de atenção. Como a transferência ocorre de maneira instantânea, o dinheiro pode ser rapidamente distribuído entre diferentes contas, o que dificulta o bloqueio e a recuperação dos valores.

“Para não cair em páginas clonadas, recomendamos verificar a reputação da plataforma, confirmar os dados do leiloeiro, ler o edital com cautela e, principalmente, validar o destinatário na hora do pagamento”, orienta Fabio Assolini, pesquisador líder de segurança da Kaspersky.

Antes de participar de um leilão, o interessado deve pesquisar o histórico da plataforma em páginas de defesa do consumidor, como o Reclame Aqui. Outra recomendação é consultar o portal Leilão Seguro, que mantém uma relação de endereços eletrônicos identificados como falsos.

Também é importante confirmar se o leiloeiro responsável está registrado na Junta Comercial do estado em que atua. O nome do profissional e o número da matrícula podem ser consultados no site do órgão.

A leitura do edital é fundamental para conhecer as condições dos produtos. Como os itens do leilão da Casas Bahia são provenientes do Departamento de Assistência Técnica, eles podem apresentar avarias, componentes ausentes ou defeitos que não sejam identificados imediatamente. Os equipamentos são comercializados nas condições descritas pela organizadora.

O consumidor também deve calcular o custo total da aquisição. O valor do lance não representa necessariamente o preço final, pois podem ser acrescentadas a comissão do leiloeiro, que pode chegar a 5%, e outras taxas administrativas previstas no edital.

Outro ponto que precisa ser observado é a retirada dos produtos. Em geral, os itens não são entregues na residência do comprador. O arrematante pode ficar responsável por desmontar, embalar e transportar o equipamento a partir do local indicado pela organizadora, respeitando os prazos e horários estabelecidos.

Na hora do pagamento, os dados do destinatário devem corresponder aos da pessoa jurídica organizadora ou aos do leiloeiro oficial. Pix, TED ou depósitos direcionados a terceiros e CPFs desconhecidos devem ser evitados. Caso os dados sejam diferentes daqueles apresentados no edital, a orientação é interromper a operação.

Matéria atualizada às 13h17 para correção de informações enviadas pela assessoria da Casas Bahia

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