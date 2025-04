Goiás registra superávit de US$ 848 milhões na balança comercial de março

Goiás registrou superávit de US$ 848 milhões na balança comercial em março de 2025, um aumento de mais de 280% em relação ao mês de fevereiro. Os dados são da Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, divulgados pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

O resultado reflete US$ 1,3 bilhão em exportações, o que posiciona Goiás como o 8º estado que mais exportou no Brasil em março, consolidando-o como um dos principais exportadores do país. As importações somaram US$ 452 milhões.

“Goiás, mês após mês, surpreende com resultados que nos destacam nacionalmente. O crescimento do saldo positivo na balança comercial foi impulsionado pelo trabalho do governo estadual em todas as áreas, com comprometimento em fortalecer a economia e ampliar a competitividade do estado no comércio internacional”, destacou o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

O Complexo Soja liderou a pauta exportadora, representando 69,93% das vendas externas do estado, seguido pela exportação de carnes (14,03%), ferroligas (5,64%), gorduras e óleos animais ou vegetais (2,63%) e açúcar (2,23%). Outro destaque foi o ouro, que registrou crescimento expressivo de 103,45% nas exportações em comparação com março de 2024.

Entre os municípios goianos, Rio Verde se destacou como o maior exportador de março, com US$ 344,9 milhões, o que representa 26,51% do total exportado pelo estado. Na sequência, estão: Jataí (US$ 147,4 milhões); Itumbiara (US$ 65,3 milhões); Montividiu (US$ 49,5 milhões); e Palmeiras de Goiás (US$ 42,8 milhões). No acumulado de janeiro a março de 2025, Goiás já registra um superávit de US$ 1,3 bilhão.

As exportações de Goiás em março de 2025 foram destinadas, principalmente, à China, que segue como o principal parceiro comercial do estado, concentrando 60,37% do destino dos produtos goianos. Outros destinos relevantes incluem os Estados Unidos e a Tailândia. Já as importações tiveram, majoritariamente, origem na China, seguida pelos Estados Unidos e pela Alemanha, que também figuram entre os principais países de origem dos produtos importados.

No mês de março de 2025, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de US$ 8,1 bilhões, com exportações que somaram US$ 29,1 bilhões e importações de US$ 21 bilhões.