Goiás sedia encontro nacional sobre sistema penitenciário

Nos dias 22 e 23 de fevereiro, Goiânia será palco da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Secretários de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária (Consej). Pela primeira vez na história, o evento mais importante do país para discussões sobre o sistema prisional será realizado em Goiás, reunindo secretários de estado de todo o Brasil para visitas técnicas e debates presenciais.

Um dos principais temas em discussão será o gerenciamento de crises e a classificação de organizações criminosas no sistema penitenciário, especialmente após a recente fuga em uma penitenciária federal. No primeiro dia, os participantes irão ao Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, e à Seção Integrada de Monitoração Eletrônica (Sime), em Goiânia. O objetivo será conhecer os trabalhados realizados pela Polícia Penal de Goiás. No segundo dia, as reuniões acontecerão no Salão Nobre Maguito Vilela, na Assembleia Legislativa de Goiás.Foto: DGPP