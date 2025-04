Goiás Social e OVG firmam parceria inédita com Google para oferecer cursos a bolsistas

Os mais de 48 mil estudantes já beneficiados pelo Programa Universitário do Bem (ProBem), iniciativa da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Goiás Social, agora terão acesso gratuito a cursos profissionalizantes de renome internacional, graças a uma parceria inédita com o Google, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

O acordo garante acesso a cursos profissionalizantes com reconhecimento global, fortalecendo a inclusão digital e ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho. A certificação é totalmente gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser realizadas por meio da Central do ProBem, no site da OVG (ovg.org.br).

Especialização

Por meio da plataforma Google Cursos e Certificados, os beneficiários poderão se especializar em áreas como Suporte em TI, Análise de Dados, Gerenciamento de Projetos, Design UX e Marketing Digital, entre outras oportunidades com alta demanda no mercado. Todos os cursos são 100% online e gratuitos, possibilitando que os estudantes conciliem a graduação com uma formação técnica complementar altamente valorizada.

“Estamos muito felizes com essa parceria. O Google é uma das maiores empresas do mundo, e o fato de enxergar no ProBem um programa confiável e eficiente para firmar essa cooperação mostra que estamos no caminho certo. Estamos preparando nossos jovens para o futuro, com ensino superior e agora com certificações de qualidade internacional”, ressalta a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

Desde que foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado, em janeiro de 2021, o ProBem promove oportunidade de acesso a milhares de jovens em situação de vulnerabilidade social a bolsas de estudos integrais e parciais para a primeira graduação em instituições de ensino superior localizadas no estado de Goiás. Além do apoio financeiro, o programa investe em empregabilidade por meio do Banco de Oportunidades, uma plataforma que conecta estudantes a vagas de estágio, cursos de qualificação, oficinas e treinamentos.

Parceria

A parceria com o Google reforça esse compromisso, especialmente com foco em áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Segundo o Índice de Prioridade de Cursos Superiores em Goiás, elaborado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), os cursos ligados à área de tecnologia e STEM concentram a maior demanda no mercado e oferecem os maiores salários médios de entrada. A formação técnica em áreas estratégicas como Análise de Dados e Inteligência Artificial, por exemplo, impulsiona a empregabilidade e o crescimento econômico sustentável, beneficiando diretamente os estudantes e o desenvolvimento regional.

“Com esses certificados, os jovens goianos estarão ainda mais preparados para competir por vagas em empresas do Brasil e do mundo. Esse é o papel do Goiás Social: garantir que nenhuma porta se feche por falta de oportunidade. A parceria com o Google é mais um passo na nossa luta por justiça social e transformação de vidas”, destaca Gracinha Caiado.

Cursos

Todos os cursos terão certificado internacional do Google, contarão pontos para o Banco de Oportunidades e serão oferecidos por meio da plataforma Coursera, sem qualquer custo para os bolsistas. Os primeiros sete cursos disponíveis por meio da parceria são: UX Design do Google, Gerenciamento de Projetos do Google, Análise de Dados do Google, Marketing Digital e E-Commerce do Google, Suporte em TI do Google, Cibersegurança do Google e Fundamentos de Inteligência Artificial do Google.

Encabeçada pelo Goiás Social, a aliança entre o ProBem e o Google é fruto de um trabalho sério, que alia responsabilidade social, educação de qualidade e inclusão digital, com foco em tecnologia e inovação. “Temos um governador que acredita na juventude e investe em programas que mudam vidas. O ProBem é um exemplo claro disso. E agora, com o Google, mostramos ao mundo que Goiás está preparado para o futuro”, reforça Gracinha Caiado.

