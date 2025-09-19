search
Cidades

Goiás Social e OVG iniciam entrega de leite arrecadado na 3ª Caminhada do Bem

Instituições sociais que atendem crianças, idosos e pessoas em tratamento de dependência química estão recebendo as doações em Goiânia e região metropolitana


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 19/09/2025 - 16:21

Foto: divulgação

O Goiás Social e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) começaram, em setembro, a distribuição das caixas de leite longa vida arrecadadas na 3ª Caminhada do Bem, realizada em 23 de agosto. O evento, que reuniu cerca de 2,1 mil participantes em celebração ao Dia Nacional do Voluntariado, arrecadou 6,8 mil litros de leite para apoiar entidades sociais.

 

Distribuição solidária

Cada inscrito na caminhada doou seis litros de leite, destinados a 22 instituições cadastradas na OVG em Goiânia e na região metropolitana. Essas entidades oferecem acolhimento a crianças, idosos e pessoas em tratamento de dependência química. Além do leite, também estão sendo entregues cestas básicas.

Importância da ação

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destacou que as entregas reforçam o compromisso do governo em fortalecer os laços de solidariedade. Uma das beneficiadas foi a Creche Anjo da Guarda – Obra Dom Orione, em Aparecida de Goiânia, que atende crianças de 11 meses a cinco anos e oferece atividades como informática, leitura, inglês, teatro e educação física.

A representante da instituição, Flávia Ferreira Conceição, afirmou que a doação será essencial para a manutenção da alimentação das crianças atendidas. “Ofertamos quatro refeições diárias e esse leite irá abastecer a nossa despensa, proporcionando uma alimentação saudável”, disse.

PRF apreende 50 celulares durante fiscalização na BR-060 em Rio Verde

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

empresas demitir
Cidades

Especilista alerta que empresas não podem demitir ou recusar contratações por ideologia política

19/09/2025
Goiatuba
Cidades

Bombeiros resgatam 9 filhotes de cachorro presos em buracos em Goiatuba

19/09/2025
rajada de vento
Cidades

Bombeiros emitem alerta para risco de temporais em mais de 60 cidades goianas

19/09/2025
Goiás alcança superávit de R$ 5,5 bilhões na balança comercial
Cidades

Goiás alcança superávit de R$ 5,5 bilhões na balança comercial

19/09/2025
Empresas do transporte coletivo oferecem 63 vagas de emprego em Goiânia e região
Cidades

Empresas do transporte coletivo oferecem 63 vagas de emprego em Goiânia e região

19/09/2025
São Januário
Geral

Milagre da liquefação do sangue de São Januário volta a acontecer

19/09/2025
Diabéticos
Saúde

Diabéticos poderão ter prioridade em exames que exigem jejum

19/09/2025
Goiás Social e OVG iniciam entrega de leite arrecadado na 3ª Caminhada do Bem
Cidades

Goiás Social e OVG iniciam entrega de leite arrecadado na 3ª Caminhada do Bem

19/09/2025
empresas demitir
Cidades

Especilista alerta que empresas não podem demitir ou recusar contratações por ideologia política

19/09/2025
Pesquisa