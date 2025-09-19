Goiás Social e OVG iniciam entrega de leite arrecadado na 3ª Caminhada do Bem

O Goiás Social e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) começaram, em setembro, a distribuição das caixas de leite longa vida arrecadadas na 3ª Caminhada do Bem, realizada em 23 de agosto. O evento, que reuniu cerca de 2,1 mil participantes em celebração ao Dia Nacional do Voluntariado, arrecadou 6,8 mil litros de leite para apoiar entidades sociais.

Distribuição solidária

Cada inscrito na caminhada doou seis litros de leite, destinados a 22 instituições cadastradas na OVG em Goiânia e na região metropolitana. Essas entidades oferecem acolhimento a crianças, idosos e pessoas em tratamento de dependência química. Além do leite, também estão sendo entregues cestas básicas.

Importância da ação

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destacou que as entregas reforçam o compromisso do governo em fortalecer os laços de solidariedade. Uma das beneficiadas foi a Creche Anjo da Guarda – Obra Dom Orione, em Aparecida de Goiânia, que atende crianças de 11 meses a cinco anos e oferece atividades como informática, leitura, inglês, teatro e educação física.

A representante da instituição, Flávia Ferreira Conceição, afirmou que a doação será essencial para a manutenção da alimentação das crianças atendidas. “Ofertamos quatro refeições diárias e esse leite irá abastecer a nossa despensa, proporcionando uma alimentação saudável”, disse.

