Goiás Social e OVG montam estrutura do CAR Trindade

A estrutura do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) já pode ser vista por quem passa no KM 10, da GO-060, a Rodovia da Fé, entre Goiânia e Trindade. Com 4,2 mil metros quadrados, o espaço do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) recebe os últimos preparativos para sua inauguração no próximo dia 26, às 15h. A expectativa é que mais de 400 mil pessoas sejam acolhidas e beneficiadas pelos serviços oferecidos no CAR, uma realização do Governo do Estado.

“A cada ano que passa, as expectativas são superadas. Receber todos esses romeiros ao longo dos dias de Festa de Trindade é mais que simplesmente oferecer um auxílio médico ou um lanche, é um apoio que o Goiás Social oferece à cultura religiosa goiana, tão forte nessa romaria. Isso é proporcionar dignidade e qualidade de vida a todos os goianos, sem exceção”, enfatiza a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

O Centro de Apoio ao Romeiro funcionará 24 horas por dia, entre 27 de junho e 6 de julho. A estrutura oferecerá wi-fi gratuito, banheiros containers, espaço para descaso e capela. Além do tradicional leite com canela, o CAR servirá café, chá, água, pão com manteiga e pão com mortadela. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Trindade, incluindo médicos, estará de plantão no local, junto com os servidores do Goiás Social. Também serão disponibilizados testes de glicemia e aferição arterial.

Segurança

O CAR também contará com uma base da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que darão suporte com grupamento de apoio, ambulância e resgate 24 horas. Equipes de colaboradores e voluntários se dividirão em turnos para preparar e distribuir lanches e realizar demais atendimentos. Serão mais de 150 pessoas por dia. Toda assistência oferecida é fruto de parcerias com órgãos estaduais, entidades e empresas da iniciativa privada, que contribuem com a doação de serviços e produtos.

Em 2024, o Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade acolheu 430 mil pessoas, produziu 257 mil pães e serviu 6 mil litros de café, 25 mil litros de suco e 30 mil litros de leite com canela. Cerca de 11,5 mil romeiros receberam cuidados em saúde. Além disso, 767 voluntários, entre colaboradores da OVG e cadastrados na Plataforma do Voluntariado da Organização, e 551 bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem) trabalharam no CAR.

