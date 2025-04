Goiás tem alerta para chuvas intensas, mas calor continua

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu alerta de chuvas intensas para Goiás, com precipitações de até 40 milímetros por dia e ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora.

O sábado será de sol, com variação de nebulosidade. A passagem de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil já repercute nas condições climáticas em Goiás, favorecendo a formação de chuvas irregulares que podem se manifestar em formato de tempestades, acompanhadas de vento e raios.

Para o fim de semana, o prognóstico do Cimehgo é de sol com variação de nebulosidade. As temperaturas devem cair a partir de sábado e se manter mais amenas durante a semana.

Para Goiânia, a previsão é de sol e formação de nuvens, com pancadas de chuvas isoladas, depois da chuva que caiu no final da tarde e no início da noite de ontem. A temperatura máxima pode chegar a 32º e a umidade relativa do ar vai variar entre 45% e 95%. O sol nascerá às 6h23. O pôr do sol será às 18h15.