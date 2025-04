Goiás terá dia de calor com alerta para chuvas intensas

A quinta-feira será de sol com variação de nebulosidade e alerta para a ocorrência de chuvas intensas, acompanhadas de ventos de até 60 quilômetros por hora, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

A temperatura máxima pode chegar a 34º nas regiões Norte e Oeste do estado. Em Aruanã, no Vale do Rio Araguaia, a máxima pode chegar a 34º, com chuvas isoladas.

Goiânia

Para Goiânia a previsão do Cimehgo é de sol e variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode atingir 31º, com a umidade relativa do ar variando entre 50% e 95%. O nascer do sol será às 6h24 e o pôr do sol, às 18h13.

O número de municípios no estado com potencial de tempestades aumentou em relação a ontem. Veja quais são:

Abadia De Goiás, Abadiânia, Acreúna, Adelândia, Água Fria De Goiás, Água Limpa, Águas Lindas De Goiás, Alexânia, Aloândia, Alto Horizonte, Alto Paraíso De Goiás, Alvorada Do Norte, Amaralina, Americano Do Brasil, Amorinópolis, Anápolis, Anhanguera, Anicuns, Aparecida De Goiânia, Aparecida Do Rio Doce, Aporé, Araçu, Aragarças, Aragoiânia, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Avelinópolis, Baliza, Barro Alto, Bela Vista De Goiás, Bom Jardim De Goiás, Bom Jesus De Goiás, Bonfinópolis, Bonópolis, Brazabrantes, Britânia, Buriti Alegre, Buriti De Goiás, Buritinópolis, Cabeceiras, Cachoeira Alta, Cachoeira De Goiás, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Caldas Novas, Caldazinha, Campestre De Goiás, Campinaçu, Campinorte, Campo Alegre De Goiás, Campo Limpo De Goiás, Campos Belos, Campos Verdes, Carmo Do Rio Verde, Castelândia, Catalão, Caturaí, Cavalcante, Ceres, Cezarina, Chapadão Do Céu, Cidade Ocidental, Cocalzinho De Goiás, Colinas Do Sul, Córrego Do Ouro, Corumbá De Goiás, Corumbaíba, Cristalina, Cristianópolis, Crixás, Cromínia, Cumari, Damianópolis, Damolândia, Davinópolis, Diorama, Divinópolis De Goiás, Doverlândia, Edealina, Edéia, Estrela Do Norte, Faina, Fazenda Nova, Firminópolis, Flores De Goiás, Formosa, Formoso, Gameleira De Goiás, Goianápolis, Goiandira, Goianésia, Goianira, Goiás, Goiatuba, Gouvelândia, Guapó, Guaraíta, Guarani De Goiás, Guarinos, Heitoraí, Hidrolândia, Hidrolina, Iaciara, Inaciolândia, Indiara, Inhumas, Ipameri, Ipiranga De Goiás, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itajá, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itarumã, Itauçu, Itumbiara, Ivolândia, Jandaia, Jaraguá, Jataí, Jaupaci, Jesúpolis, Joviânia, Jussara, Lagoa Santa, Leopoldo De Bulhões, Luziânia, Mairipotaba, Mambaí, Mara Rosa, Marzagão, Matrinchã, Maurilândia, Mimoso De Goiás, Minaçu, Mineiros, Moiporá, Monte Alegre De Goiás, Montes Claros De Goiás, Montividiu, Montividiu Do Norte, Morrinhos, Morro Agudo De Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Nazário, Nerópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Aurora, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu De Goiás, Nova Roma, Nova Veneza, Novo Brasil, Novo Gama, Novo Planalto, Orizona, Ouro Verde De Goiás, Ouvidor, Padre Bernardo, Palestina De Goiás, Palmeiras De Goiás, Palmelo, Palminópolis, Panamá, Paranaiguara, Paraúna, Perolândia, Petrolina De Goiás, Pilar De Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Pires Do Rio, Planaltina, Pontalina, Porangatu, Porteirão, Portelândia, Posse, Professor Jamil, Quirinópolis, Rialma, Rianápolis, Rio Quente, Rio Verde, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Bárbara De Goiás, Santa Cruz De Goiás, Santa Fé De Goiás, Santa Helena De Goiás, Santa Isabel, Santa Rita Do Araguaia, Santa Rita Do Novo Destino, Santa Rosa De Goiás, Santa Tereza De Goiás, Santa Terezinha De Goiás, Santo Antônio Da Barra, Santo Antônio De Goiás, Santo Antônio Do Descoberto, São Domingos, São Francisco De Goiás, São João D’aliança, São João Da Paraúna, São Luís De Montes Belos, São Miguel Do Araguaia, São Miguel Do Passa Quatro, São Patrício, São Simão, Senador Canedo, Serranópolis, Silvânia, Simolândia, Sítio D’abadia, Taquaral De Goiás, Teresina De Goiás, Terezópolis De Goiás, Três Ranchos, Trindade, Trombas, Turvânia, Turvelândia, Uirapuru, Uruaçu, Uruana, Urutaí, Valparaíso De Goiás, Varjão, Vianópolis, Vicentinópolis, Vila Boa, Vila Propício, Goiânia, São Luíz Do Norte.