Goiás ultrapassa 30 mil casos confirmados de dengue

O Estado de Goiás ultrapassou, nesta terça-feira (27), os 30 mil casos de dengue. Já são 30.091 casos confirmados da doença e 72.193 notificados. Nesta mesma época do ano em 2023, o número de casos registrados era de 15.844. Até agora, 13 mortes foram confirmadas. No País, segundo o Ministério da Saúde, já são 920.427 casos prováveis da doença, com 184 mortes confirmadas e 609 óbitos em investigação. A faixa entre 30 e 39 anos é que acumula o maior número de casos de dengue no país, seguida pela faixa de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos.

Mais municípios goianos estão recebendo doses da vacina contra a dengue, disponível para crianças de 10 e 11 anos. No entanto, a baixa procura tem preocupado a Secretaria Estadual de Saúde que articula, junto ao Ministério da Saúde, a possibilidade de aumentar a faixa etária atendida.