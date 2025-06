Governo de Goiás cria 1º Batalhão Turístico da PM em Caldas Novas

Para aprimorar a segurança em áreas de turismo, o Governo de Goiás dará um passo estratégico para a proteção e acolhimento de visitantes com a inauguração do 1º Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR), no próximo dia 24 de junho. Instalada em Caldas Novas, um dos destinos mais procurados do Brasil, a unidade especializada contará com aparato tecnológico e garantirá mais eficiência à segurança focada no público que procura o destino goiano para lazer e descanso.

A chegada do novo batalhão a Caldas Novas torna o serviço de policiamento ainda mais eficiente. O turismo é a principal fonte de renda do município, com grande fluxo de visitantes nacionais e estrangeiros que são atraídos pelas águas termais e pela infraestrutura hoteleira. “Começamos a especializar batalhões e fomos avançando gradualmente. Hoje eu posso dizer com muita honra que Goiás não tem um palmo de terra comandado por bandido”, afirmou o governador Ronaldo Caiado, ao ressaltar que a especialização do efetivo é um dos fatores que alavancaram o Estado entre os mais efetivos no combate ao crime do país.

O Batalhão Turístico contará com efetivo bilíngue e estará preparado para a mediação de conflitos e patrulhamento orientado ao turista. O objetivo é melhorar o atendimento ao visitante e inibir crimes oportunistas, como furtos e estelionatos. Os policiais lotados na nova unidade terão como área de atuação Caldas Novas, Rio Quente e toda a região das águas termais, cuja economia gira majoritariamente em torno do turismo. O trabalho será integrado à Central de Atendimento ao Turista (CEAT), promovendo ações preventivas.

Além do combate à criminalidade, a medida visa impulsionar a economia local, valorizando o comércio, fortalecendo a confiança do turista e promovendo o desenvolvimento sustentável da região. “É uma concepção de segurança turística que será explorada por todo o Estado. Um projeto grande que visa atender não tão somente Caldas Novas, mas que será utilizado como programa de governo”, afirmou o comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, major Renyson Castanheira.

A intenção é estabelecer unidades semelhantes em locais com forte vocação para o turismo, como Pirenópolis, Cidade de Goiás e a região do Rio Araguaia. Pioneira no Estado, a unidade de Caldas Novas servirá como referência para a implementação dessas novas estruturas. A proposta tem como referência o trabalho em outros estados que registraram queda expressiva nos índices criminais em áreas turísticas após a implantação de seu batalhão especializado.

Tecnologia

O Batalhão Turístico fará uso de reconhecimento facial para identificação de criminosos, bem como de uma tecnologia voltada para detectar veículos com registro de furto e roubo. Para isso, contará com o apoio de imagens de câmeras de segurança instaladas no território monitorado. Os policiais terão um uniforme diferenciado, o que facilitará o reconhecimento por parte da população. Da mesma forma, as viaturas estarão devidamente plotadas.

