Governo de Goiás e Senac lançam 160 vagas em cursos profissionalizantes

De olho na grande demanda por mão de obra qualificada para áreas de tecnologia, gastronomia e saúde, o Governo de Goiás, em parceria com o Senac, lança 160 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos. São eles: administrador de redes, auxiliar de cozinha, cadista, confeiteiro profissional, cozinheiro profissional, instalador e reparador de redes e recepcionista em serviços de saúde.

Os cursos serão ministrados em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Luziânia. Para se inscrever é preciso ter 15 anos ou mais e escolaridade a partir do ensino fundamental completo.

“Essa é mais uma iniciativa do governo para formar profissionais altamente preparados, abrir o mercado de trabalho para os jovens e atender a demanda dessas áreas, que estão cheias de oportunidades e com boa remuneração. Buscamos o Senac como parceiro porque conhecemos a qualidade do ensino”, destaca o secretário da Retomada, César Moura.

As aulas serão ministradas nas unidades do Senac e a pré-inscrição pode ser feita de forma online, pelo formulário disponível na página da Secretaria da Retomada: Goias.gov.br/retomada, ou ainda presencialmente na Central Mais Empregos, localizada na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Centro da capital. Mais informações pelo telefone (62) 98231-0070.

“Essa parceria com o Governo de Goiás é um exemplo claro de como o trabalho em rede pode gerar oportunidades concretas para a população. Levar qualificação gratuita e de qualidade para a população é investir no futuro de milhares de pessoas e contribuir diretamente para o desenvolvimento do nosso estado”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro.

As aulas serão iniciadas a partir do fechamento das turmas. Do total, 10% das vagas estão destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Confira os detalhes dos cursos por cidade e carga horária.

Cursos ofertados em Goiânia

– Instalador e Reparador de Redes – carga horária 160 horas – matutino

– Administrador de Redes – carga horária 160 horas – vespertino

– Cadista – carga horária 160 horas – vespertino

Cursos ofertados em Aparecida de Goiânia

– Auxiliar de cozinha – carga horária 240 horas – matutino

– Auxiliar de cozinha – carga horária 240 horas – vespertino

– Confeiteiro Profissional – carga horária 370 horas – matutino

– Cozinheiro de Restaurante – carga horária 160 horas – vespertino

Curso ofertado em Luziânia

– Recepcionista em Serviços de Saúde – carga horária 160 horas – vespertino