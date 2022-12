Governo de Goiás lança Meia Tarifa no transporte coletivo de Goianira

O Governo de Goiás, em parceria com a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), implementa neste sábado, 10, no município de Goianira, o benefício de Meia Tarifa para passageiros do transporte público coletivo. A partir desta data, a passagem de ônibus custará R$ 2,15 aos usuários das linhas alimentadoras locais. Trata-se do terceiro município da região Metropolitana de Goiânia a ser contemplado com o programa.

A iniciativa garante um equilíbrio entre o valor da passagem e o deslocamento percorrido. Atualmente, os moradores de Goianira pagam R$ 4,30 para utilizar o sistema de transporte público dentro da própria cidade. Com a novidade, o valor cai pela metade. O benefício vai abranger três linhas de ônibus, que passarão por melhorias em seu atendimento e fluxo de horário. Cada uma ganhará um ônibus e a inserção de mais 28 viagens na programação.

Presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) e secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima explica que o objetivo da iniciativa é “reduzir custos e tornar o sistema mais atrativo ao cidadão”. Ele ainda citou outras medidas inovadoras que têm sido lançadas desde abril deste ano, “como o Bilhete Único e o Passe Livre do Trabalhador, que permitem modernizar e agilizar o acesso ao sistema”.

Sobre a Meia Tarifa, o serviço foi lançado como projeto piloto em Senador Canedo no último dia 17 de setembro. Na sequência, chegou ao município de Nerópolis, em 26 de novembro. Devido ao sucesso, a iniciativa se expande gradualmente e agora alcança moradores de Goianira.

Mudança no embarque

A partir de agora, o Terminal Goianira será aberto para embarque nas linhas alimentadoras, ou seja, sem bloqueio ou catracas. O acesso ao ônibus deve ocorrer pela porta da frente, fazendo uso do Bilhete Único. Para ingresso na linha BRT Anhanguera, com destino a Goiânia, é necessário pagamento “pré-embarque” e em uma área física própria, destinada para os ônibus articulados. Ou seja, os embarques do BRT Anhanguera não mudarão para a porta dianteira, continuando pela porta traseira (extensão para Goianira).

Novo mecanismo

Qualquer morador de Goianira vai pagar R$ 2,15 para circular dentro da própria cidade. Caso precise ir até o terminal para fazer a integração – pegar uma outra linha que sai do terminal com destino a Caturaí ou Brazabrantes, por exemplo –, vai acessar o ônibus pela porta da frente e, nele, fazer a validação do seu Cartão Bilhete Único. Neste momento, será preciso pagar mais R$ 2,15 de complemento para seguir a viagem. Para quem tem Goiânia como destino, também deverá pagar o adicional, porém a validação do seu cartão Bilhete Único será em uma área própria.

Com a novidade no embarque, feito pela porta da frente dos veículos, é importante que os usuários do transporte coletivo respeitem a ordem de chegada e a formação da fila. O novo modelo de atendimento proporciona uma mudança de cultura de uso do terminal, já implantado em vários locais do país, a exemplo de São Paulo e sua região metropolitana.