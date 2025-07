Governo de Goiás lança projeto de revitalização de igrejas históricas

Durante a programação da transferência simbólica da capital do Estado para a cidade de Goiás, o Governo de Goiás lançou, nesta segunda-feira (28), o projeto Rota da Fé – Peregrinando pelas Igrejas de Goiás. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), prevê a restauração de quatro igrejas históricas da região, com investimento superior a R$ 15 milhões do Tesouro Estadual, com o objetivo de fortalecer o turismo religioso e preservar o legado histórico e arquitetônico local.

Rota da Fé

O projeto contempla as igrejas de Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Buenolândia; Nossa Senhora do Carmo; Nossa Senhora d’Abadia; e Santa Bárbara. As obras terão início em abril de 2026 e serão conduzidas por empresas especializadas em restauro, com fiscalização da Secult em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A proposta nasceu após visita da comitiva ao Festival do Fogaréu, quando lideranças religiosas alertaram sobre a necessidade de preservação dos templos.

Durante o lançamento, o governador destacou a importância econômica e simbólica do turismo religioso e relembrou ações anteriores de restauro realizadas pelo Governo de Goiás, como na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no povoado de Areias, e na Catedral de Sant’Ana. A primeira-dama também ressaltou o vínculo familiar com a cidade e a emoção ao ver os templos sendo restaurados. A secretária de Cultura, Yara Nunes, afirmou que o projeto nasce da devoção popular e do compromisso com a memória goiana.

O padre Augusto César destacou que o turismo religioso vai além da economia, pois preserva histórias e memórias. O prefeito Aderson Gouveia afirmou que o investimento estadual ajuda a resgatar a importância histórica da cidade após a transferência da capital.

Visita técnica

Após o evento, foi realizada uma visita à Igreja de Nossa Senhora do Carmo, tombada pelo Estado e pelo Iphan, e que guarda traços arquitetônicos do barroco e do neoclássico. O governador reforçou que a iniciativa criará uma verdadeira rota da fé, com seminários e ações educativas sobre cada igreja envolvida.

Como parte da programação cultural, também foi apresentado o livro infantil “Goiás Todas as Cores”, com ilustrações para colorir de pontos históricos da cidade de Goiás. A obra faz parte das comemorações dos 300 anos da antiga capital, a serem celebrados em 2027, e está disponível gratuitamente na Gibiteca Jorge Braga e no site da Secult.