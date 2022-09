Governo de Goiás promove três mil policiais militares

O Governo de Goiás promoveu três mil praças da Polícia Militar de Goiás por merecimento, antiguidade, ato de bravura e post morten – quando o militar morre em consequência do serviço. Esta promoção contemplou o total de vagas disponíveis em todas as graduações da carreira de praças da instituição, além de reconhecer os esforços despendidos ao longo do tempo por militares.

A promoção de praças em 2022 foi autorizada pelo Governo de Goiás e assinada pelo comandante-geral da PMGO, coronel André Henrique Avelar, conforme ordem nº 179/2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico da PM-GO desta quarta-feira, 21. Os quadros estão disponíveis no link https://www.pm.go.gov.br/noticias/quadros-de-acesso-pos-recurso-para-promocao-de-pracas-2022.

Segundo Avelar, as promoções servem de estímulo e motivação a homens e mulheres que integram a Polícia Militar. “Trata-se de um reconhecimento justo, de uma conquista decorrente da luta pessoal de cada homem e mulher que compõe esta gloriosa corporação”, ressalta o comandante.

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Renato Brum, lembra que desde 2018 foram promovidos 15 mil militares, sendo 14 mil praças. “Hoje somos referência em segurança no Brasil. O trabalho dos praças, no contato direto com a sociedade, é fundamental para esses resultados positivos. O reconhecimento desses policiais é algo que nos alegra e orgulha, ” reforça.

Histórico

Também no mês de setembro do ano passado, o Governo de Goiás já havia promovido outros 3.130 praças. A promoção anualmente neste mês está prevista na Lei nº 15.704, de 20 de junho de 2006, que trata do Plano da Carreira de Praças da PM-GO.