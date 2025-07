Governo e Goiás Social entregam nova unidade do Cotec na Cidade de Goiás

Com o objetivo de descentralizar o ensino profissionalizante e interiorizar as oportunidades, o governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, inauguraram, nesta segunda-feira (28/7), a mais nova unidade do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec), na cidade de Goiás. Com investimento de quase R$ 10 milhões do Tesouro Estadual, a entrega da obra abriu a programação da transferência da capital do estado para a antiga Vila Boa.

Para Caiado, os colégios tecnológicos são uma das maiores referências de Goiás. “Nós estamos construindo no estado todo, para dar aos cidadãos a melhor qualidade para poder educar seus filhos fora da capital. É um trabalho de um governo que voltou os olhos para o interior, que voltou os olhos para as regiões mais distantes e mais carentes”, assegurou o governador. “São obras com estrutura real para oferecer cursos de qualificação às pessoas, com todo o material necessário e também com todos os professores qualificados”, acrescentou.

Com área construída de 2.747 m², a nova sede do Cotec conta com oito salas de aula, auditório para 101 pessoas, laboratórios de informática, enfermagem e odontologia, biblioteca, espaços específicos para beleza, estética, corte e costura, culinária, ciência da natureza, além de salas administrativas e pedagógicas, refeitório, vestiários e estacionamento.

O governador celebrou o avanço na qualidade da estrutura oferecida aos alunos da antiga capital. “Prédio público tem de ser prédio com a melhor qualidade, ser de excelência”, afirmou. “Agora é um ambiente com o cuidado necessário para que a pessoa receba a melhor formação. Ela se sente respeitada ao entrar num prédio como esse. A mão do Estado é feita exatamente para avançar cada vez mais naquilo que nós precisamos, que é levar a melhoria da qualidade de vida para as pessoas”, pontuou Caiado.

Gracinha Caiado destacou o simbolismo da entrega do Cotec, que integra as ações do Goiás Social durante a tradicional transferência simbólica da capital. “Esta é a concretização de uma política pública que entende que a melhor maneira de transformar a realidade é por meio da educação, da capacitação e da inclusão produtiva. Por meio do oferecimento de oportunidades, mas oportunidades reais, que fazem com que o goiano possa superar sua condição de pobreza”.

Vinculado à Secretaria da Retomada, o Cotec atua como braço estratégico da política pública estadual voltada à geração de emprego, renda e qualificação gratuita da população. O titular da pasta, César Moura, pontuou a diferença entre a nova sede e as antigas instalações. “Antes a gente cobrava dos gestores o porquê de o aluno não vir, mas não tinha como. Com o calor que faz aqui em Goiás, os alunos tinham que ficar debaixo de uma árvore para ter aula. A gente já estava acostumado com aquelas “escolas de lata” que tínhamos antes. E aqui não era diferente”, lembrou. A partir de agora, salientou Moura, os estudantes vão usufruir de um ambiente muito mais acolhedor. “Se conhecerem alguém que mora em Goiás e precisa se qualificar, manda vir para cá, porque não tem estrutura melhor no Estado”, destacou o secretário.

Com a entrega de mais uma obra, o prefeito de Goiás, Aderson Gouveia, ressaltou o momento de cuidado e zelo vivido pelo município, graças a uma gestão de parceria com o Governo de Goiás. “Caiado tem cumprido uma dívida que o Estado tem com Goiás. Tem estendido as mãos e a gente tem colhido muitos frutos aqui nessa parceria. E quando o poder público reage, se faz presente, a comunidade também acompanha”, concluiu.

Profissionalização

Desde 2020, mais de 190 mil certificados foram emitidos pelos Cotecs, demonstrando o alcance e a eficiência da rede, que com essa nova unidade soma 17 colégios fixos e mais de 90 unidades descentralizadas de execução de políticas públicas de inclusão produtiva (UDEPIs). Somente na cidade de Goiás, desde 2021 foram capacitados e qualificados 6.129 alunos.