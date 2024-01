Governo Federal anuncia concessão de rodovias de Goiás

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que o Governo Federal deve promover pelo menos 13 leilões de rodovias em 2024. Deste total, três são trechos federais de Goiás: BR-364, de Jataí a Rondonópolis (MT); BRs 153 e 262, entre Goiás e Minas Gerais; BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina; e BRs 060 e 452, entre Rio Verde, Goiânia e Itumbiara. Outras quatro rodovias estaduais também devem entrar no programa: as GOs 020 (Goiânia a Bela Vista), 060 (Goiânia a Piranhas), 070 (Goiânia a Matrinchã) e 080 (Goiânia a Santo Antônio de Laguna).

Renan informou ainda que o governo pretende atualizar 14 contratos de rodovias que hoje estão com problemas, com investimento adicional de R$ 110 bilhões.

Confira quais rodovias devem ser privatizadas:

• BR-381, de Belo Horizonte a Governador Valadares (MG)

• BR-040, de Belo Horizonte a Juiz de Fora

• BR-364, de Rio Verde (GO) a Rondonópolis (MT)

• BRs-153/262, entre Goiás e Minas Gerais

• BR-262, entre Uberaba e Betim (MG)

• BR-040/MG/GO, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO)

• BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro

• BRs-070/174/364 entre Vilhena (RO) e Cuiabá

• BRs-369/373/376/PR e PRs-170/232/445/090 Lote no Paraná

• BRs-060/452 entre Rio Verde, Goiânia e Itumbiara (GO)

• BRs-163/277/PR e PRs-158/180/182/280/483 no Paraná

• BR-364 entre Porto Velho e Vilhena (RO)

• Rodovias estaduais de Goiás GOs-020/060/070/080