Grave acidente na BR-153 em Campinorte deixa oito mortos

Na noite de sábado (20/9), a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros atenderam a uma ocorrência grave no km 171 da BR-153, em Campinorte, na Região Norte de Goiás. O acidente envolveu dois automóveis, uma motocicleta e um caminhão, que deixou oito pessoas mortas.

Segundo levantamentos iniciais, um veículo Nivus seguia de Jaú do Tocantins (TO) para Campinorte (GO) com seis ocupantes da mesma família: pai (38 anos), mãe (32 anos) e quatro filhos, de 17, 14, 10 e 3 anos. Nas proximidades do trevo da Matinha, o veículo foi atingido na traseira por uma caminhonete. O impacto fez com que a condutora perdesse o controle e invadisse a pista contrária, colidindo frontalmente com um caminhão carregado de bebidas que seguia no sentido Porangatu (GO). Com a força da batida, todos os passageiros do banco traseiro foram ejetados do veículo.

Na sequência, o caminhão ainda atingiu uma motocicleta que vinha no mesmo sentido do Nivus. O veículo de carga tombou após a colisão. O motociclista, de 42 anos, e a passageira morreram no local.

Das seis pessoas que estavam no automóvel de passeio, cinco morreram no local, entre elas os pais e três filhos. A criança de três anos foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no hospital municipal de Campinorte. O motorista do caminhão sofreu lesões e também foi encaminhado à unidade de saúde.

O condutor da caminhonete, de 46 anos, que colidiu com o Nivus, fugiu do local após o acidente. Com apoio da Polícia Militar de Goiás, ele foi localizado e submetido ao teste de etilômetro que acusou 0,89 Mg/l. Ele foi preso em flagrante e teve o veículo apreendido.

A rodovia foi, inicialmente, interditada durante os atendimentos. A perícia foi realizada no local e o caso será investigado para apuração das causas do acidente.

As equipes de Uruaçu (11ª CIBM) chegaram ao local, próximo ao Posto WK, na região da Matinha, e encontraram a cena com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Ecovias Araguaia. A complexidade do acidente exigiu uma resposta rápida e coordenada.

Após a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a perícia, os bombeiros precisaram desencarcerar três das vítimas, sendo duas delas presas às ferragens. Em seguida, os corpos foram levados pelo IML.

Além do resgate das vítimas, a equipe de bombeiros auxiliou a Ecovias Araguaia na remoção de uma árvore que bloqueava o trabalho de destombamento do caminhão. Os bombeiros cortaram a árvore, liberando o acesso para a retirada do veículo e a continuidade dos trabalhos na pista.

