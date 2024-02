Graves acidentes marcam início do Carnaval em Goiás

O feriado prolongado de Carnaval já começou com graves acidentes que cortam o Estado.

Na tarde desta sexta-feira (09), o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar duas vítimas que ficaram presas dentro de um carro que capotou na rodovia Lucena Roriz, sentido Corumbá, em Luziânia. Segundo a motorista, ele suspeita ter caído a barra de direção e acabou perdendo o controle do veículo saindo da pista e capotou o veículo. As duas vítimas foram encaminhadas à unidade de atendimento da cidade.

Já na GO-040, a corporação de Goiatuba também atendeu a um capotamento. O motorista do veículo, chegou a ser ejetado para fora do veículo e morreu no local. Outras duas vítimas, que também estavam no veículo, apresentavam escoriações, aparentemente sem maior gravidade e já estavam fora do veículo quando as guarnições chegaram. Uma das vítimas foi conduzida pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar e a outra vítima foi transportada pela ambulância do SAMU, ambas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Goiatuba.

Também durante a tarde de sexta-feira, dois carros bateram na BR-040, sentido Cristalina, em Luziânia. Segundo testemunhas, um dos veículos estava fazendo um retorno proibido na rodovia e, ao dar ré, colidiu com outro. O condutor, não identificado, fugiu do local. A condutora do outro carro, uma mulher de 37 anos, foi socorrida consciente, com escoriações diversas, sentido dores no abdômen e, após cuidados de primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para (UPA) Unidade de Pronto Atendimento de Luziânia.