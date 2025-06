Guarda Civil apreende mais de 300 carretéis com linhas cortantes

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) já apreendeu 310 carretéis com linhas cortantes na operação da 17ª Campanha Pipa Sem Cerol. As ações de conscientização e fiscalização começaram no último dia 2 de junho e serão realizadas até o final do mês de agosto, com o objetivo de conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre os perigos do uso do cerol.

As regiões Oeste e Noroeste concentram o maior número de apreensões, com 120 e 100 carretéis encontrados, respectivamente. Nas demais regiões, Centro, Sul, Sudeste, Sudoeste e Norte, as equipes apreenderam outros 90 materiais, o que, segundo a GCM, totaliza 155 km de linha. O número emergencial 153 da Guarda Civil Metropolitana recebe denúncias relacionadas ao uso de cerol.

O comandante da GCM, Gustavo Toledo, lembra que empinar pipa é comum, principalmente no período de férias escolares, mas destaca que o uso de cerol é proibido em Goiânia e em diversas cidades do Brasil, devido aos riscos não apenas para as crianças e adolescentes que praticam, mas também para pedestres, motociclistas e para a integridade da fiação elétrica e de bens públicos e privados.

Campanha Pipa Sem Cerol

A 17ª edição da campanha é promovida em parceria com diversas instituições, incluindo a Equatorial Energia Goiás, Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), ONG Guardiões do Verde, Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), Movimento Lixo Zero, Associação dos Servidores da Guarda, Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Frente Estadual de Combate ao Cerol, Nacionaes Moto Clube (1ª) Regional Goiás, entre outras.

Os programas Guarda Mirim e Anjos da Guarda, ambos da Assessoria de Políticas sobre Drogas, também estão engajados nas atividades da campanha, que desenvolvem trabalhos educativos junto às redes de ensino, assim como os grupos Cão Amigo do Grupo de Operações com Cães (GOC K9) e o Projeto Escola Mais Segura, desenvolvido pela 7ª Unidade de Comando Regional. Os programas são desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que realiza o Festival de Pipas nos mutirões, em parceria com instituições parceiras, que trabalham na orientação de uma prática segura, com carretéis sem o uso das linhas cortantes.

Acidentes

Desde a criação da campanha Pipa Sem Cerol, a GCM aponta que os números de vítimas fatais decorrentes do uso de cerol em carretéis têm demonstrado uma tendência positiva. Em 2009, não houve registro de mortes relacionadas a essa prática em Goiânia. No ano seguinte, em 2010, foram contabilizadas quatro mortes. Em 2011, o número caiu para uma única morte e em 2012 não houve vítimas fatais.

Em 2013, houve o registro de uma morte, enquanto no ano seguinte não houve nenhum incidente fatal. Em 2015, houve mais um registro de morte, e de 2016 a 2020 não foram registradas vítimas fatais. Em 2021, houve novamente uma morte, mas, entre 2022 a 2024, a campanha manteve o índice positivo, sem nenhuma morte registrada. Segundo a GCM, até o momento, em 2025 também não houve registro de fatalidades envolvendo a prática.

