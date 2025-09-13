Gustavo Mendanha veio para o PSD para ser candidato a vice, afirma Vanderlan

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) trabalha pela reeleição e não visa ser vice de Daniel Vilela em 2026, apesar da torcida de Gustavo Mendanha para que ele seja o escolhido e deixe a vaga no Senado para ele. “Tenho trabalhado de forma consistente para a minha reeleição ao Senado Federal. Naturalmente, o cargo de vice de Daniel Vilela desperta interesse em muitos, inclusive foi o que Gustavo Mendanha disse que iria pleitear, quando veio para o partido. No meu caso, a missão que tenho hoje é permanecer no Senado, ampliando o trabalho e os resultados que já temos realizado nos municípios goianos. O apelo que tenho recebido dos prefeitos e lideranças locais é justamente para seguir nessa trajetória, fortalecendo o estado e os municípios no Congresso Nacional. Portanto, sigo focado na reeleição ao Senado.”

O senador licenciado também rebateu a crítica de Mendanha sobre o lançamento de duas candidaturas majoritárias em 2024, em Goiânia e Senador Canedo: “Partido que não disputa eleição não tem espaço na política. Só quem esteve dentro desse processo, em 2024, sabe o quanto foi necessário levar adiante essas candidaturas, tomando decisões corajosas e até mesmo indo para o sacrifício pelo partido. Hoje, com o resultado em mãos, fica fácil olhar para trás e chamar de erro, mas a verdade é que a presença do PSD na campanha de Goiânia e Senador Canedo foi necessária.”

PSD passou de 20 para 170 comissões

Vanderlan Cardoso também negou que o PSD tenha encolhido desde que assumiu o comando da legenda. Segundo ele, isso não corresponde à realidade. “Desde que assumi a presidência estadual, passamos de pouco mais de 20 comissões provisórias para mais de 170, e esse crescimento se deve, também, às eleições que o partido disputou, incluindo a de 2024.”

Kassab não comanda o PSD em Goiás, garante Vanderlan

Diferentemente do que foi dito por Gustavo Mendanha à Tribuna do Planalto, de que o próprio Gilberto Kassab havia dado a ele a missão de construir as chapas proporcionais para 2026, Vanderlan diz que o presidente nacional da legenda apenas reforçou o que já havia sido alinhado com Mendanha quando o senador o convidou a se filiar ao PSD: “que viesse para somar, ajudando a estruturar as chapas proporcionais e trazendo nomes de peso para o partido. Inclusive estamos acreditando e aguardando que Gustavo faça esse trabalho de também trazer bons nomes para o PSD. Esse é o mesmo chamado que temos feito a todas as nossas lideranças, como ao deputado federal Ismael Alexandrino, ao deputado estadual Cairo Salim, ao ex-deputado Samuel Almeida e a tantas outras pessoas. Minha forma de conduzir o partido nunca foi centralizadora. Pelo contrário, acredito que dividir responsabilidades fortalece o coletivo. A liderança do PSD em Goiás tem um comando claro, mas eu a exerço de forma democrática, para que todos participem da construção do partido.”

De Goiás

Em sua visita a Salvador, no dia 11, o governador Ronaldo Caiado destacou os resultados de Goiás na segurança pública, comparando com os da Bahia. Caiado relatou ter ouvido queixas durante visita a cidades do interior baiano, onde a presença do narcotráfico foi apontada como crescente. “No agreste, diziam: ‘Governador, o narcotráfico está em todo lugar’. Eles tomaram conta de tudo. Toda a extensão territorial da Bahia está tomada pelos narcotraficantes. Então eu vejo como uma questão até de sensatez do povo baiano ter um governante que tenha capacidade de fazer o que eu fiz em Goiás”.

Para a Bahia

Ronaldo Caiado afirmou que vê chances reais de o correligionário e pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil), ser eleito em 2026.“Em poucos meses, vocês podem ter certeza absoluta, eu estarei ao lado de ACM Neto, apoiando e dizendo a ele como é que se faz um estado 100% seguro”, cravou.

Rápidas

1 – A vereadora Kátia deixou, no sábado, 13, a presidência estadual do PT-GO após praticamente nove anos comandando o partido. Assume cargo na direção nacional da legenda, ao lado de Edinho, eleito presidente nacional do PT.

2 – Primeira mulher a comandar o PT em Goiás, Kátia assumiu a presidência em 2017 e deixa o cargo com um saldo político; o partido saltou de 98 para 191 diretórios municipais e mais de 40 Comissões Provisórias.

3 – A parlamentar passa a direção para a deputada federal Adriana Accorsi, eleita no pleito partidário de julho deste ano,e que vai conduzir a discussão sobre a presença do PT na próxima eleição para o governo de Goiás, em 2026.

Violência política de gênero

A vereadora Aava Santiago (PSDB) protocolou uma representação no Conselho de Ética contra o vereador Sargento Novandir (MDB) em razão de uma série de episódios de intimidação e ofensas pessoais. O vereador já acumula sete processos no Conselho de Ética por condutas semelhantes.

Outros casos

A vereadora Kátia Maria (PT) entrou com representação contra o vereador Ronilson Reis (PMB), após um episódio em que ele teria feito ataques misóginos e agressivos durante a sessão. Luciula do Recanto (PSD), em 2022, apresentou representação junto à Procuradoria da Mulher da Câmara, denunciando violência política de gênero sofrida em sessões plenárias.

Impunidade

Nenhum vereador de Goiânia foi efetivamente punido nas representações protocoladas por violência de gênero até agora. A maior parte dos casos foi arquivada, perdeu força política ou ficou em discussões simbólicas (moções, notas de repúdio, debates em plenário).

Aurora X Porto Seco

A Aurora EADI não deu por encerrada a batalha para operar o Porto Seco de Anápolis. O diretor jurídico da empresa, Carlos Henrich, informou que a Prefeitura de Anápolis solicitou dois novos documentos para emissão do alvará de funcionamento e que a empresa está providenciando.

Ameaça ao Cerrado

O Instituto Internacional Arayara alerta para a grave ameaça que representa a instalação de quatro usinas termelétricas a gás e de um gasoduto com mais de 900 km, em Goiás e no Distrito Federal, que podem acelerar a destruição do Cerrado. O Gasoduto Brasil-Central (TGBC) interliga São Carlos (SP) a Brasília (DF), passando por Bonfinópolis e Abadiânia (GO).