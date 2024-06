Happy Land chega à Pecuária de Goiânia a partir de 4 de julho

A partir de 4 de julho (quinta-feira), Goiânia receberá a 4ª edição da Happy Land. O paraíso do entretenimento infantil estará disponível no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia às quintas-feiras, sextas, sábados e domingos, das 16h às 21h. Os ingressos já estão à venda na plataforma online Baladapp e podem ser comprados fisicamente no Komiketo, localizado na Avenida T-4.

Inspirada nos parques da Disney, a Happy Land retorna com a promessa de realizar os mais belos sonhos das crianças e de seus familiares, oferecendo opções completas de lazer em uma estrutura montada em 15 mil metros quadrados. Para 2024, a organização preparou inúmeras surpresas, além dos famosos espetáculos como Frozen, A Bela e a Fera, Shrek, entre outros.

Com o objetivo de encantar o público, o produtor Nano Pádua destaca que o parque de diversões contará com brinquedos, shows, praça de alimentação completa, oficinas, personagens temáticos, queima de fogos e muitas surpresas no local.

“Os goianos já esperam pela Happy Land e, devido ao sucesso das últimas edições, retornamos com ainda mais novidades e muito carinho. Não existe limite de idade para sonhar, por isso, aguardamos toda a família para a diversão”, ressalta Nano Pádua.

Os pais que pretendem acompanhar seus filhos também terão opções de entretenimento, como bar e praça de alimentação, enquanto os pequenos se divertem em um espaço totalmente seguro.

Nas edições anteriores, o parque recebeu mais de 100 mil pessoas. De acordo com a organização, para 2024, a expectativa de público é de 60 mil visitantes.

Serviço

Happy Land

Onde: Pecuária de Goiânia

Quando: A partir de 4 de julho (quinta-feira)

Horário: quintas-feiras, sextas, sábados e domingos, das 16 às 21 horas.

Instagram: happyland.brasil

Ingressos Online: https://baladapp.com.br/a/happy-land-goiania-go-05-de-julho-de-2024/5245

Ingressos Físicos: Komiketo – Avenida T4