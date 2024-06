HGG faz força-tarefa para realizar cirurgias plásticas na semana do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES/GO), e Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG realizam na semana do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho, uma força-tarefa para realização de cirurgias plásticas que contemplarão pacientes do Serviço Transexualizador – Ambulatório TX da unidade de saúde. Os procedimentos começaram na última terça-feira, 25, e finalizam nesta sexta-feira, 28 de junho, totalizando 12 cirurgias, sendo oito mastectomias para homens trans e quatro mamoplastias com colocação de prótese mamária para mulheres trans. Além disso, as ações vão ajudar na redução da fila de espera das cirurgias que atualmente somam 37 usuários do Sistema Único de Saúde- SUS aguardando pelo procedimento de mamoplastias, e 35 para as mastectomias.

O HGG, conhecido também por ser um hospital escola, ofertará a partir do mês de julho, por meio da Diretoria de Ensino e Pesquisa – DIREP e da Chefia do Serviço de Transexualidade e Intersexo da unidade, o Programa de Treinamento Avançado em Cirurgias Genitais em Transexuais Femininos, para atender a crescente demanda da população, proporcionando mais serviços e qualidade no atendimento a comunidade LGBTQIAPN+.

Atualmente, a demanda por profissionais capacitados para realizar cirurgias genitais em transexuais femininos é uma necessidade urgente na área da saúde. Com os programas de treinamento, o HGG espera capacitar profissionais para atuar, posteriormente, no Ambulatório TX, além de reforçar o quadro de médicos especializados neste público no estado.

A iniciativa do HGG demonstra o compromisso da unidade de saúde com a população, que vai além da assistência médica, buscando a igualdade e respeito a todas as pessoas.

Igualdade e respeito

As dependências do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG também contam com a exposição de quadros da escritora e artista plástica goiana, Zaia Angelo, que tem sua obra reconhecida nacional e internacionalmente, explorando a Transexualidade por meio da “Mostra DUO, com as coletâneas Visibilidade Trans e Incomodo”.

A expressiva paleta de cores utilizada por Zaia ganha vida, eternizando os gritos silenciosos dessa comunidade marginalizada. A habilidade da artista em mesclar composições, misturas e cores cria um caminho orgânico que absorve a atenção do espectador, revelando uma construção visual profundamente enraizada na identidade que a artista reproduz.

Sobre o Ambulatório TX

O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG criou em 2017, o Serviço Transexualizador – Ambulatório TX. O projeto, exclusivo da unidade de saúde, tem como objetivo oferecer atendimento e acompanhamento médico e multiprofissional a transexuais, travestis e outras identidades de gênero.

O HGG foi a primeira unidade pública estadual a oferecer tal serviço em Goiás com atendimentos ambulatoriais, estabelecendo uma rede de cuidados e de acordo com as normatizações do Ministério da Saúde nas especialidades de ginecologia, endocrinologia, cirurgia plástica, psiquiatria, urologia, psicologia e fonoaudiologia. Na parte ambulatorial, são realizadas ações de acompanhamento clínico e hormonioterapia, destinados a promover atenção especializada no processo transexualizador.