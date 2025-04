Homem com crise de hipoglicemia é socorrido às pressas na BR-153 em Goiânia

Na manhã desta segunda-feira (7) a Polícia Rodoviária Federal resgatou um homem de 38 anos que sofreu uma crise de hipoglicemia enquanto realizava um abastecimento no KM 503 da BR-153, em Goiânia.

Os agentes da PRF controlavam uma retenção de tráfego na região, para minimizar o congestionamento, quando foram informados por funcionários do posto de combustíveis sobre um motorista que, aparentemente, não estava conseguindo sair do veículo ou retirar o carro do local. A equipe se dirigiu rapidamente até o posto e encontrou o homem com sintomas evidentes de confusão mental, fala arrastada e dificuldade de locomoção.

Ao se aproximarem, os agentes notaram que o motorista estava com a pele extremamente fria e suada. Com o apoio da equipe de supervisão da concessionária que administra a rodovia, o homem foi retirado do veículo e colocado em uma posição mais confortável enquanto aguardava o atendimento médico.

Devido ao quadro clínico e à possibilidade de o motorista perder a consciência, um dos policiais permaneceu ao lado do homem durante todo o tempo, mantendo uma comunicação constante para evitar que ele desmaiasse.

A ambulância da concessionária foi acionada e, após os primeiros atendimentos, o motorista foi encaminhado à UPA do Jardim Novo Mundo para cuidados médicos adicionais. A situação foi prontamente controlada e o motorista está fora de risco.