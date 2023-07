Homem é preso por crime de perseguição contra a ex-companheira

A equipe dos Policiais Civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Itumbiara realizou, na manhã de hoje, a prisão em flagrante delito de um homem de 42 anos, após ele ameaçar e perseguir a sua ex-companheira.

Segundo as informações prestadas pela vítima, ela e o autuado estavam separados há poucos meses, sendo que ele, durante todo esse período, jamais aceitou o término do relacionamento.

Por tal razão, o investigado passou a procurar a vítima insistentemente, tendo inclusive, na noite de ontem, se dirigido à residência dela com uma arma de fogo, proferindo diversas ameaças na frente do filho do casal.

Não satisfeito, já na manhã de hoje, o homem foi até o local de trabalho da vítima (Creas de Itumbiara), oportunidade em que invadiu o prédio público e começou a vasculhar o local à procura da vítima e simulando estar armado.

Assim que foram informados dos fatos, os policiais civis saíram imediatamente em diligência, conseguindo prender o investigado ainda em situação de flagrante.

Ele responderá pela prática do crime de perseguição (Artigo 147-A do Código Penal) e ficará à disposição do Poder Judiciário.